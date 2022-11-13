كريم بنزيما: كريستيانو رونالدو لم يهنئني بعد الفوز بالكرة الذهبية

وتزامل رونالدو وبنزيما 9 سنوات في ريال مدريد، حيث انضما للفريق صيف العام 2009، في حين غادر رونالدو ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف 2018، قبل أن يعود لمانشستر يونايتد صيف 2021.

واحتل رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا المركز الـ 20 في تصويت هذا العام، في حين تفوق بنزيما بشكل واضح على منافسيه.

وأضاف بنزيما: "لم أكن أرغب في ترك كرة القدم قبل أن أحقق الكرة الذهبية، الكرة الذهبية استثنائية، أمام عائلتي، أمام أصدقائي ستكون دائمًا محفورة في رأسي، بالإضافة إلى أن زين الدين زيدان ​​هو الذي سلمني إياها".

وعن جاهزيته للمشاركة في كأس العالم قال بنزيما: "لقد اعتنيت بنفسي وسأكون لائقًا وجاهزًا للعب، لذا، لا توجد مشاكل. سأركز جيدًا على ما يُطلب مني أن أفعله".