كريم بنزيما: كريستيانو رونالدو لم يهنئني بعد الفوز بالكرة الذهبية
كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أن زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يهنئه على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2022.
وسئل بنزيما هل أرسل لك كريستيانو رونالدو رسالة صغيرة لطيفة بعد الفوز بالكرة الذهبية؟ وأجاب: "لا، لم يصلني شيء بعد".
وتزامل رونالدو وبنزيما 9 سنوات في ريال مدريد، حيث انضما للفريق صيف العام 2009، في حين غادر رونالدو ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف 2018، قبل أن يعود لمانشستر يونايتد صيف 2021.
واحتل رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا المركز الـ 20 في تصويت هذا العام، في حين تفوق بنزيما بشكل واضح على منافسيه.
وأضاف بنزيما: "لم أكن أرغب في ترك كرة القدم قبل أن أحقق الكرة الذهبية، الكرة الذهبية استثنائية، أمام عائلتي، أمام أصدقائي ستكون دائمًا محفورة في رأسي، بالإضافة إلى أن زين الدين زيدان هو الذي سلمني إياها".
وعن جاهزيته للمشاركة في كأس العالم قال بنزيما: "لقد اعتنيت بنفسي وسأكون لائقًا وجاهزًا للعب، لذا، لا توجد مشاكل. سأركز جيدًا على ما يُطلب مني أن أفعله".
وأوضح: "حالتي جيدة، لقد شعرت ببعض الألم، لكن بعد ذلك أصبح الأمر طبيعيا مع عدد المباريات الموجودة".
وبسؤاله عن إصابته قال مهاجم ريال مدريد: "إنها إزعاجات، يمكنك اللعب ولكنك لست جاهزًا 100٪ وعندما أدخل أرض الملعب أريد أن أكون جاهزًا 100٪، لقد عملت بشكل جيد بدنيًا، لذلك لا قلق".
يشار إلى أن كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 490 هدفا سجلها في 438 مباراة، في حين يحتل بنزيما المركز الثاني في ترتيب هدافي ريال مدريد وسجل 329 هدفا في 617 مباراة.