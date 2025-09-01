الخطيب أقاله قبل نهاية المباراة.. مفاجأة مدوية حول رحيل ريبيرو (فيديو)

فجّرت تقارير إعلامية مفاجأة بشأن القرار الذي اتخذه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بإقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكشفت التقارير، أن الخطيب أبلغ ريبيرو بقرار الإقالة مساء الأحد، مباشرة بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

أخبار ذات علاقة أكبر 5 خاسرين من فشل ريبيرو في الأهلي المصري

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يعاقب زيزو لهذا السبب

وكان بيراميدز ألحق بالأهلي الهزيمة الأولى له في الدوري هذا الموسم، بعدما فاز بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب السلام، ليتجمد رصيد المارد الأحمر عند 5 نقاط من 4 مباريات، محتلًّا المركز الثالث عشر.

ريبيرو، الذي تولى قيادة الأهلي في 7 مباريات ما بين الدوري وكأس العالم للأندية، لم يحقق سوى فوز وحيد، مقابل خسارتين و4 تعادلات، وهو ما أثار غضب الجماهير ومجلس الإدارة.

أخبار ذات علاقة هل فاوض الأهلي المصري تشافي لخلافة ريبيرو؟

وبحسب تقرير لقناة "الحياة"، فإن الخطيب كان غاضبًا بشدة من الأداء، واتخذ قرار الإقالة أثناء سير المباراة، حيث تواصل مع محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، لعقد اجتماع طارئ. كما طالب الإدارة القانونية بمراجعة عقد المدرب الإسباني لتفادي دفع أي شرط جزائي خلال الأشهر الثلاثة الأولى؛ ما سهَّل اتخاذ القرار.

وأكد التقرير أن رئيس الأهلي أبدى استياءه من شخصية ريبيرو "الضعيفة"، وعدم قدرته على فرض السيطرة داخل غرفة الملابس أو قيادة الفريق بالشكل المطلوب.

كما أوضح أن الأهلي يضع البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الفتح السعودي والزمالك السابق، ضمن قائمة المرشحين، غير أن ارتباطه بعقد يمنع فسخه حاليًًا قد يؤجل التعاقد. وفي جميع الأحوال، شددت المصادر على أن الإدارة لن تستعين إلا بمدرب أجنبي قوي، فيما سيتولى عماد النحاس المهمة مؤقتًا لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.