"رتمه بطيء وتسبب في هدف".. أسطورة الأهلي يهاجم مصطفى شوبير (فيديو)

انتقد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي المصري السابق، مصطفى شوبير، حارس الفريق الأحمر الحالي، مؤكدًا أنه لم يظهر بالشكل الأمثل خلال مباراة الأحمر الأخيرة أمام مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك مصطفى شوبير أمام مودرن سبورت في المباراة بشكل أساسي، فيما جلس محمد الشناوي على دكة البدلاء في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

أخبار ذات علاقة أعلى تقييم.. ماذا قدم مصطفى شوبير بعد الإطاحة بالشناوي من حراسة الأهلي؟

أخبار ذات علاقة مصطفى شوبير يزلزل عرش محمد الشناوي

وتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، حيث سجل ثنائية الأحمر أحمد رضا وياسين مرعي، فيما أحرز ثنائية مودرن حسام حسن وعلي الفيل.

وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شوبير حارس جيد ويلعب بقدمه بشكل رائع، لكن رتمه كان بطيئًا خلال مباراة مودرن سبورت، وهذا ما تسبب في هدف في مرمى فريقه، ومنحته تقييمًا بـ(4 من 10)، إذا كان يريد بناء هجمة عليه البناء سريعًا وعدم السير كثيرًا بالكرة وهو الأمر الذي يتسبب في بطء الأداء وضغط المنافسين عليه".

أخبار ذات علاقة كان يريد ترك المعسكر.. كواليس مثيرة في ليلة "ضربة" ريبيرو لمحمد الشناوي

وكان مصطفى شوبير وجّه رسالة لجماهير الفريق الأحمر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" عقب التعادل أمام مودرن، قائلًا: "ليست البداية التي تمنيناها، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة، دعمكم يعني الكثير، فنحن نشعر به في كل مباراة".

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعبه، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني على معالجة الأخطاء الدفاعية، وتحسين التمركز والضغط في وسط الملعب، إلى جانب تجهيز العناصر البديلة تحسبًا لأي تغييرات فنية خلال اللقاء المقبل.