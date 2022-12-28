النصر السعودي يرغب بالتعاقد مع جوناثان فييرا لاعب لاس بالماس الإسباني
كشف موقع "laprovincia"، عن اهتمام نادي النصر السعودي بالإسباني جوناثان فييرا لاعب نادي لاس بالماس الإسباني، خلال الموسم المقبل.
ووفقا للموقع الإسباني، فإن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر مهتمة بالتعاقد مع جوناتان فييرا، حيث أثار اللاعب اهتمام عمالقة الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
بدأ جوناثان فييرا البالغ من العمر 33 عاما، مسيرته الكروية مع نادي لاس بالماس في 2005، ثم انتقل إلى فالنسيا في 2012، ولمدة موسمين قبل أن يعار إلى رايو فايكانو لعمدة موسم واحد.
ويلعب حاليا لنادي لاس بالماس، وسبق له اللعب أيضا لنادي ستاندارد لييج البلجيكي في 2014، بكين سينوبو غوان في 2018، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 2 مليون يورو.
ويواجه النصر نظيره الخليج، يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما الهلال فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة.