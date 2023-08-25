بيكهام يرد على ادعاءات التلاعب بنتائج إنتر ميامي بعد وصول ميسي (فيديو)
ردَّ الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد مُلاك إنتر ميامي على الاتهامات بأن مباريات فريقه "يتم التلاعب بها" بعد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وانقلب وضع إنتر ميامي، رأسًا على عقب، منذ بدء مشاركة ميسي مع الفريق، وسجل المهاجم الأرجنتيني 10 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة في أول 8 مباريات له مع الفريق.
وقاد "ميسي" إنتر ميامي للصعود إلى مباراتين نهائيتين، حيث فاز بلقب كأس الدوريات، وهو أول لقب في تاريخ الفريق الذي تأسس في 2018.
وسيلعب إنتر ميامي مع هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
وقدم ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، سلسلة من العروض الفردية الرائعة مع إنتر ميامي في طريقه لرفع درع كأس الدوريات قبل أيام.
وقدم ميسي تمريرتين حاسمتين أمام سينسيناتي ليقلب إنتر ميامي تأخره 0/2 إلى تعادل 2/2، قبل أن تصل النتيجة إلى 3/3، ثم فاز إنتر ميامي بضربات الترجيح في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة.
ويحتل إنتر ميامي، حاليًا، المركز الأخير في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد أن فاز بخمس مباريات فقط من أصل 22 مباراة.
ولكن يبدو أن كل شيء ممكن الآن مع وجود ميسي، إلى جانب تواجد سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، زميلي ميسي السابقين في برشلونة.
ولم يشارك ميسي بعد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنه قد يشارك عندما يستأنف إنتر ميامي مشواره في الدوري ضد نيويورك ريد بولز خلال أيام.
ولن يكون الأمر بمثابة صدمة لأي شخص إذا صعد إنتر ميامي إلى أعلى جدول الترتيب خلال الشهرين المقبلين بعد وصول ميسي وبوسكيتس وألبا.
رد بيكهام
بعد أن ألهم ميسي إنتر ميامي لتحقيق لقب كأس الدوريات بتسجيله هدفًا مذهلاً وضربة ترجيح في ضربات الترجيح، ردَّ بيكهام على ما يتردد بأن مباريات إنتر ميامي يتم التلاعب بها.
وقال قائد منتخب إنجلترا السابق للصحفيين: "الناس يستمرون في قول ذلك، في كل مرة يسجل ميسي أحد هذه الأهداف، في كل مرة يقوم فيها سيرجيو بوسكيتس بإحدى هذه التمريرات، في كل مرة يقوم جوردي ألبا بأحد هذه التمريرات، يقول الناس: "هل هذا صحيح؟".
وأضاف: "إنها أكبر مجاملة يمكن لأي شخص أن يقدمها لهؤلاء اللاعبين أن يشبه ما يقومون به بالفيلم، عندما تشاهد هؤلاء اللاعبين وهم يلعبون يكون الأمر عاطفيًا لأن كل شيء في لعبهم جميل، وكل شيء في سلوكياتهم جميل، وكل شيء يتعلق بهم كأفراد خارج الملعب جميل".
وتابع بيكهام: "عليك أن تقول إن هذا رد رائع، عندما يقول المشجعون إنهم يشعرون بالعاطفة عند مشاهدة لعب المجموعة الحالية من لاعبي إنتر ميامي".