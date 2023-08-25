بيكهام يرد على ادعاءات التلاعب بنتائج إنتر ميامي بعد وصول ميسي (فيديو)

ولكن يبدو أن كل شيء ممكن الآن مع وجود ميسي، إلى جانب تواجد سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، زميلي ميسي السابقين في برشلونة.

ولم يشارك ميسي بعد في الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنه قد يشارك عندما يستأنف إنتر ميامي مشواره في الدوري ضد نيويورك ريد بولز خلال أيام.

ولن يكون الأمر بمثابة صدمة لأي شخص إذا صعد إنتر ميامي إلى أعلى جدول الترتيب خلال الشهرين المقبلين بعد وصول ميسي وبوسكيتس وألبا.

رد بيكهام

بعد أن ألهم ميسي إنتر ميامي لتحقيق لقب كأس الدوريات بتسجيله هدفًا مذهلاً وضربة ترجيح في ضربات الترجيح، ردَّ بيكهام على ما يتردد بأن مباريات إنتر ميامي يتم التلاعب بها.

وقال قائد منتخب إنجلترا السابق للصحفيين: "الناس يستمرون في قول ذلك، في كل مرة يسجل ميسي أحد هذه الأهداف، في كل مرة يقوم فيها سيرجيو بوسكيتس بإحدى هذه التمريرات، في كل مرة يقوم جوردي ألبا بأحد هذه التمريرات، يقول الناس: "هل هذا صحيح؟".

وأضاف: "إنها أكبر مجاملة يمكن لأي شخص أن يقدمها لهؤلاء اللاعبين أن يشبه ما يقومون به بالفيلم، عندما تشاهد هؤلاء اللاعبين وهم يلعبون يكون الأمر عاطفيًا لأن كل شيء في لعبهم جميل، وكل شيء في سلوكياتهم جميل، وكل شيء يتعلق بهم كأفراد خارج الملعب جميل".

وتابع بيكهام: "عليك أن تقول إن هذا رد رائع، عندما يقول المشجعون إنهم يشعرون بالعاطفة عند مشاهدة لعب المجموعة الحالية من لاعبي إنتر ميامي".