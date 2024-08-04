لم يجد إينيغو مارتينيز، نجم برشلونة، طريقة أخرى لإيقاف البرازيلي إندريك فيليبي، نجم ريال مدريد، إلا بضربه، خلال مواجهة الكلاسيكو الودية التي جمعت الفريقين، فجر الأحد، في إطار استعداداتهما للمنافسات المقبلة بالموسم الجديد.

وحسم برشلونة مباراته الودية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بالفوز 2-1 بفضل تألق صفقة البلوغرانا الجديدة باو فيكتور.

وقدم إندريك مباراة جيدة نسبيًا، وظهر في لقطتين بارزتين، الأولى بالدقيقة 29 من عمر المواجهة، حينما قام بمراوغة إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة، بتمرير الكرة بين قدميه "كوبري"، إذ قام المدافع بعرقلته وحصل على ركلة حرة.

وفي الدقيقة 38، تسلم النجم البرازيلي تمريرة رائعة من لوكا مودريتش على حافة منطقة الجزاء، ليسددها على يسار مرمى برشلونة إلى خارج الملعب.

وانضم إندريك لريال مدريد في الصيف الحالي قادمًا من بالميراس البرازيلي.

وخسر ريال مدريد في مباراته الودية الأولى استعدادًا للموسم الجديد أمام ميلان، بهدف دون رد قبل الخسارة أمام برشلونة.

فيما حقق برشلونة الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد فوزه على أولوت في الظهور الأول للفريق بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك.