كاسترو: إصابة رونالدو ليست سهلة

قال لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، إن مسيرة الفريق دون هزيمة في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات نتاج عمل جماعي، وأكد أن الجهاز الطبي يعمل على عودة كريستيانو رونالدو سريعًا للفريق.

‬‬‬وتأهل النصر إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله سلبيًّا مع ضيفه بيروزي الإيراني أمس الإثنين، في مباراة شهدت استبدال المهاجم البرتغالي للإصابة قبل أربعة أيام من مواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وعزَّز النصر صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة فيما رفع بيروزي رصيده إلى ثماني نقاط بالمركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الدحيل القطري الذي فاز على الاستقلال متذيل الترتيب.