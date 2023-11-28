كاسترو: إصابة رونالدو ليست سهلة
قال لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، إن مسيرة الفريق دون هزيمة في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات نتاج عمل جماعي، وأكد أن الجهاز الطبي يعمل على عودة كريستيانو رونالدو سريعًا للفريق.
وتأهل النصر إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بتعادله سلبيًّا مع ضيفه بيروزي الإيراني أمس الإثنين، في مباراة شهدت استبدال المهاجم البرتغالي للإصابة قبل أربعة أيام من مواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين.
وعزَّز النصر صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة فيما رفع بيروزي رصيده إلى ثماني نقاط بالمركز الثاني بفارق أربع نقاط عن الدحيل القطري الذي فاز على الاستقلال متذيل الترتيب.
وقال كاسترو لموقع النادي على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، "سلسلة عدم الهزيمة نتيجة لعمل جماعي لكل من يساعد الفريق. فهم اللاعبون أن طريق النجاح يتطلب الكثير من العمل المتواصل والاستشفاء الجيد.
"عشرون مباراة دون هزيمة بينها تعادلان فقط، يعني أمرًا واحدًا فقط هو العمل الجاد والشجاعة".
وعن إصابة مواطنه رونالدو قال كاسترو "الجهاز الطبي يتابع الإصابة التي أعتقد أنها ليست سهلة. أتمنى أن يستطيع الجهاز الطبي عمل ما يمكن لتعافيه سريعًا وعودته للفريق".
وبدا رونالدو (38 عامًا) متألمًا بعد اصطدام قوي بالحارس الإيراني علي رضا بیرانوند مطلع الشوط الثاني، ورغم استكماله المباراة بشكل طبيعي إلا أنه أشار لمدربه للتغيير في الدقيقة الـ77 ليتم استبداله بمحمد مران.
وعن المباراة قال كاسترو "حينما نستعد لمباراة نعد أنفسنا أننا سنواجه منافسًا يضم 11 لاعبًا، لكن لسوء الحظ خسرنا لاعبًا في أول ربع ساعة بالطرد؛ ما أجبرنا على بذل المزيد من الجهد خلال المباراة.
"كل لاعبينا يجب أن يكونوا جاهزين للعب في أي مركز. علي الحسن شارك كظهر أيمن، وأيمن يحيى لعب في الجهة اليسرى وأوتافيو مونتيرو يلعب دائمًا في الأمام لكنه خاض مباراة الأمس في الخلف. دائمًا حينما أفكر في التشكيلة أبحث عن أفضل شيء يفيد الفريق".
ويلعب النصر، صاحب المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 34 نقطة، على أرض الهلال المتصدر يوم الجمعة المقبل في مباراة قمة بالمرحلة الـ15 لدوري المحترفين.
ووفقًا لتقارير سعودية فإن رونالدو سوف يشارك أمام الهلال يوم الجمعة بشكل طبيعي رغم إصابته بكدمة متوسطة في الرقبة.