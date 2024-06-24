التشخيص الرسمي لإصابة فارغا نجم منتخب المجر

كشف الاتحاد المجري لكرة القدم عن التشخيص الرسمي للإصابة القوية التي تعرض لها بارناباس فارغا، لاعب الفريق، في مواجهة منتخب إسكتلندا ببطولة كأس أمم أوروبا.

وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024، مساء الأحد، حيث فازت المجر بهدف قاتل في الدقيقة 100.

وشهدت المباراة مشهدا صعبا بعدما تعرض لاعب منتخب المجر، بارناباس فارغا لإصابة عنيفة عقب تدخل قوي للغاية من حارس إسكتلندا.