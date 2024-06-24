التشخيص الرسمي لإصابة فارغا نجم منتخب المجر
كشف الاتحاد المجري لكرة القدم عن التشخيص الرسمي للإصابة القوية التي تعرض لها بارناباس فارغا، لاعب الفريق، في مواجهة منتخب إسكتلندا ببطولة كأس أمم أوروبا.
وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2024، مساء الأحد، حيث فازت المجر بهدف قاتل في الدقيقة 100.
وشهدت المباراة مشهدا صعبا بعدما تعرض لاعب منتخب المجر، بارناباس فارغا لإصابة عنيفة عقب تدخل قوي للغاية من حارس إسكتلندا.
وظل المهاجم المجري يتلقى العلاج لنحو 5 دقائق في منطقة تم حجبها من قبل اللاعبين بستار، قبل أن يتم تغييره على الفور ليُغادر الملعب إلى أقرب مستشفى، وسط تصفيق من الجماهير بعد الاطمئنان عليه.
وأعلن الاتحاد المجري في بيان، عن إصابة بارناباس فارغا بعدة كسور في الوجه وبارتجاج في المخ كما أنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية.
وأنعش منتخب المجر آماله الضعيفة في التأهل إلى دور الـ16 بفوز قاتل على إسكتلندا.
ونجح منتخب المجر في خطف هدف الفوز بواسطة كيفين كسوبوت.
واحتل المنتخب المجري المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليُنعش آماله في التأهل ضمن أفضل ثوالث، فيما تذيلت إسكتلندا المجموعة بنقطة يتمية، لتُودع البطولة من دور المجموعات.
كما تأهل منتخب ألمانيا متصدراً المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب سويسرا ثاني الترتيب، بعد تعادلهما 1-1 في الجولة الثالثة.