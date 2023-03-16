NBA تُوقف جا مورانت نجم غريزليز 8 مباريات بسبب فيديو يحمل فيه مسدسًا
قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين إيقاف "غا مورانت" لاعب فريق ممفيس غريزليز 8 مباريات، وعدم منحه أي أجر خلال هذه المباريات، بعد ظهوره في بث مباشر على "إنستغرام" يحمل سلاحًا ناريًا في ملهى ليلي في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأعلنت الرابطة إيقاف نجم نادي ممفيس غريزليز 8 مباريات دون أجر بسبب سلوكه الذي أضر بالدوري، ويشمل الإيقاف المباريات التي غاب عنها بالفعل، بما في ذلك مباراة، الأربعاء، أمام ميامي هيت، وسيكون مورانت مؤهلًا للعب، يوم الإثنين المقبل، ضد دالاس مافريكس.
وقالت شبكة ESPN إن مورانت التقى مع مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين آدم سيلفر في نيويورك، يوم الأربعاء، بشأن تعامله مع سلاح ناري في ملهى ليلي في ضاحية دنفر في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال سيلفر في بيان: "سلوك غا كان غير مسؤول، ومتهورًا ويحتمل أن يكون خطيرًا للغاية، كما أن لذلك عواقب وخيمة بالنظر إلى أتباعه وتأثيره الهائل، لا سيما بين المشجعين الشباب الذين يتطلعون إليه".
وأضاف سيلفر: "لقد أعرب عن ندمه الشديد على سلوكه، كما أوضح لي "غا" أنه تعلم من هذه الحادثة، وأنه يفهم التزاماته ومسؤولياته تجاه ممفيس غريزليز، ومجتمع الدوري الأمريكي للمحترفين الأوسع الذي يمتد إلى ما هو أبعد من وجوده في الملعب"
وقالت الرابطة: "بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيق، لم تستنتج أن المسدس المعني يخص مورانت، أو أنه أحضره إلى الملهى الليلي أو عرضه بعد فترة وجيزة".
ولم يجد التحقيق أيضًا أن مورانت كان يمتلك السلاح أثناء سفره مع الفريق أو في أي منشأة تابعة للرابطة، ولم تجد سلطات كولورادو سببًا كافيًا لاتهام مورانت بارتكاب جريمة.
ويسجل مورانت متوسط 27.1 نقطة بجانب 8 تمريرات حاسمة مع الاستحواذ على 6 كرات مرتدة كل لقاء خلال 53 مباراة هذا الموسم مع غريزليز.