بيان حاسم من هدى الإتربي بعد إقحامها في أزمة سب جمهور الزمالك لـ"زيزو"

ردت الفنانة المصرية، هدى الإتربي، على أنباء دعوتها لحضور مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون العرب.

وزعمت تقارير مصرية أن نادي الزمالك قرر توجيه دعوة للفنانة المثيرة للجدل بعد هتاف الجماهير لها في المدرجات.

ومعروف عن هدى الإتربي حبها لنادي الزمالك، كما سبق أن طلبت من أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق السابق والأهلي الحالي تجديد عقده والبقاء مع النادي.

أزمة مع زيزو

في مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري وجهت جماهير الفريق الأبيض سبابا لأحمد زيزو فسره كثيرون على أنه موجه لزوجة نجم الأهلي الحالي التي تحمل اسم الفنانة المصرية نفسه.

وتردد أن الزمالك شدد على أن الهتافات كانت للفنانة وليس زوجة زيزو، كما وجه دعوة لها لحضور مباراة الفريق القادمة.

رد هدى الإتربي

ردت هدى الإتربي ببيان صحفي قالت فيه: "لم تصلني دعوة من الزمالك لحضور مباريات الفريق، ولا أعلم شيئا عما تردد عن هتاف الجمهور باسمي بمباراته أمام سيراميكا، ولكني أعتز بتشجيعي وكوني من جماهير الأبيض".

وتابعت: "أفضل مشاهدة المباريات في المنزل".