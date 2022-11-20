أداء مخيب لمنتخب قطر أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم

َخيّب منتخب قطر الآمال خلال ظهوره الأول في كأس العالم أمام الإكوادور، اليوم الأحد.

ويتأخر منتخب قطر 0/2 أمام منتخب الإكوادور على ملعب البيت، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس العالم.