لماذا يرفض تشافي تعاقد برشلونة مع جواو فيليكس؟
قالت صحيفة "سبورت" إن تشافي مدرب برشلونة لا يريد التعاقد مع جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.
وكان فيليكس قد أعرب عن أمنيته باللعب لبرشلونة، وقال في تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "أود أن ألعب لبرشلونة".
وأضاف: "برشلونة كان دائما خياري الأول، وأحب الانضمام له مستقبلا.. كان حلمي دائما منذ أن كنت طفلا".
وختم: "إذا حدث ذلك، فسيكون حلما قد تحقق بالنسبة لي".
رفض تشافي
لكن يبدو أن تشافي مدرب برشلونة له رأي آخر، حيث لا يفضل التعاقد مع فيليكس البالغ من العمر 23 عاما والذي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى تشيلسي.
وذكرت "سبورت" أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يحب فيليكس وحاول بالفعل الحصول على خدماته عندما عاد أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، قبل عامين.
وأكدت الصحيفة أن انتقال فيليكس إلى برشلونة يبدو معقدا؛ لأن تشافي لا يريد التعاقد مع اللاعب البرتغالي لأنه يرى فيليكس كمهاجم أكثر من كونه لاعب خط وسط.
ويعتقد تشافي أن فيليكس بعيد عما يبحث عنه، ويريد لاعبا لديه القدرة على تقديم التمريرة الأخيرة، وهو ما يجده تشافي في البرتغالي الآخر برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.
سبب اقتصادي
وإلى جانب رفض تشافي، فإن وضع برشلونة المالي قد لا يسمح له بالتعاقد مع فيليكس حيث يجب على برشلونة دفع مبلغ كبير لأتلتيكو مدريد وهو ما يتطلب بيع عدة لاعبين للتعاقد مع الدولي البرتغالي لعدم مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.
وانتقل فيليكس من بنفيكا لأتلتيكو مدريد صيف عام 2019 مقابل 127 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2027.
وسجل فيليكس 34 هدفا وصنع 18 في 131 مباراة مع أتلتيكو مدريد، في حين سجل 20 هدفا وصنع 11 في 43 مباراة مع بنفيكا.