لماذا يرفض تشافي تعاقد برشلونة مع جواو فيليكس؟

قالت صحيفة "سبورت" إن تشافي مدرب برشلونة لا يريد التعاقد مع جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

وكان فيليكس قد أعرب عن أمنيته باللعب لبرشلونة، وقال في تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "أود أن ألعب لبرشلونة".

وأضاف: "برشلونة كان دائما خياري الأول، وأحب الانضمام له مستقبلا.. كان حلمي دائما منذ أن كنت طفلا".

وختم: "إذا حدث ذلك، فسيكون حلما قد تحقق بالنسبة لي".