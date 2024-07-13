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رياضة

إيموبيلي يغادر لاتسيو بعد ثماني سنوات وينضم إلى بشكتاش

إيموبيلي يغادر لاتسيو بعد ثماني سنوات وينضم إلى بشكتاش
تشيرو إيموبيلي بقميص بشكتاشالمصدر: الحساب الرسمي لنادي بشكتاش
وكالات
وكالات
13 يوليو 2024، 4:21 ص

أكد نادي لاتسيو الإيطالي أن المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي سيرحل بعد ثماني سنوات قضاها مع الفريق.

وصل اللاعب (34 عاما) قادما من إشبيلية في 2016 وسجل 207 أهداف ليصبح هداف لاتسيو على مر العصور وفاز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية مرتين مع نادي العاصمة.

ومع مغادرته إيطاليا ظهر اللاعب بقميص بشيكتاش التركي، أقر إيموبيلي بأن الرحيل عن لاتسيو يحمل الكثير من المشاعر.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا في المطار: "كانت رحلة استثنائية، ولكن مثل كل القصص الجميلة، هناك بداية ونهاية. لقد كان المشجعون رائعين، لقد أعطوني كل شيء".

 

 

 

ونفى إيموبيلي وجود أي ضغينة في رحيله، على الرغم من الإصابات التي طاردته طوال الموسم الذي أنهاه بنتائج متواضعة والمركز السابع في الترتيب.

وأضاف: "لا، لقد تم اتخاذ القرار بمنتهى الهدوء. لم يكن العام ونصف العام الماضيين فترة سهلة. هذا القرار سليم تماما الآن ولا ألوم أحدا".

وفي مقطع فيديو على الصفحة الرئيسية لفريق لاتسيو، ودع إيموبيلي الجماهير بكلمات مؤثرة.

 

 

وأشار: "لن أقول وداعا ولكن إلى لقاء. سيبقى لاتسيو بيتي دائما، سأشجعكم. أنا من مشجعي لاتسيو. أعانقكم وآمل أن أراكم قريبا".

وأعلن لاتسيو الشهر الماضي تعيين ماركو باروني، مدرب هيلاس فيرونا السابق، مدربا جديدا للفريق خلفا لإيجور تيودور.

وانفصل باروني عن فيرونا بالتراضي وسيتولى تدريب لاتسيو بعد استقالة تيودور بعد أقل من ثلاثة أشهر في المنصب بعدما حل محل المدرب ماوريتسيو ساري الذي غادر في مارس.

وأنهى لاتسيو الموسم الماضي في المركز السابع في الدوري الإيطالي، وتأهل للدوري الأوروبي.

الدوري الإيطالي

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