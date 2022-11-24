تأثر إمبولو ورفضه الاحتفال بهدفه في مرمى الكاميرون بلده الأصلي (فيديو)

ظهر باريل إمبولو، مهاجم منتخب سويسرا متأثرا للغاية؛ بعدما سجل هدف التقدم لمنتخب بلاده في مرمى الكاميرون، في افتتاح مباريات الفريقين بكأس العالم.

وتلقى مهاجم موناكو كرة عرضية ليحولها بأريحية شديدة في المرمى الكاميروني.

لكن إمبولو المولود في الكاميرون عام 1997 ظهر متأثرا بعد الهدف، كما رفض الاحتفال تماما، احتراما لموطنه الأصلي الذي ولد فيه.

ولد إمبولو في الكاميرون، وانتقل مع عائلته إلى فرنسا قبل أن يستقر أخيرًا في سويسرا. بعد أن شق طريقه عبر أنديتها الصغيرة.

وظهر إمبولو لأول مرة مع بازل في مارس 2014 ، وفاز بالدوري السويسري الممتاز في جميع مواسمه الثلاثة الأولى قبل أن ينتقل إلى شالكه 04 مقابل 20 مليون يورو، وبعد فترة وجيزة من انتقاله إلى الدوري الألماني، تعرض لإصابة في الكاحل أبعدته عن كرة القدم لمدة عام تقريبًا.

ودشن إمبولو مسيرته الدولية في مارس 2015، حيث مثل سويسرا في كأس الأمم الأوروبية 2016 وكأس العالم 2018 وكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتفتتح الكاميرون وسويسرا مبارياتهما في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم بالمباراة المقامة في ستاد الجنوب.