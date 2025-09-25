"أكاذيب وشوهوا سمعتي".. حكيمي يدافع عن نفسه بقوة بعد اتهامه بالاغتصاب

خرج الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، عن صمته حيث قرر الدفاع عن نفسه بقوة ضد واقعة الاغتصاب التي تم اتهامه بها.

وكان حكيمي تم توجيه اتهام له باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، والتي أكدت أن الدولي المغربي حاول الاعتداء عليها، لكنها أفلتت منه في اللحظة الأخيرة، وتسبب هذا الأمر في أزمة كبيرة في حياته العائلية حيث انفصل عن زوجته الممثلة هبة عبوك.

وفي الأول من أغسطس، طلب مكتب المدعي العام الفرنسي، مثول حكيمي أمام المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب، وسط مخاوف بتعرض النجم المغربي لعقوبة السجن لمدة طويلة قد تصل إلى 15 عامًا.

وأكد حكيمي في حواره مع قناة "CANAL+" أنه يتعرّض لاتهام "كاذب"، مشيرًا إلى الأثر الكبير الذي تركته هذه القضية على أسرته، وتشويه سمعته، واضطراره لتغيير نمط حياته، كما تحدث بصراحة عن الضغط النفسي الذي عاشه والإجراءات الاحترازية التي اتخذها لحماية نفسه وأفراد عائلته.

وقال حكيمي: "لم أتعرض من قبل لشيء مؤذٍ بهذا الشكل، بالنسبة لي كان الأمر صعبًا وما يزال كذلك. لأنه عندما تُكتب الأكاذيب واحدة تلو الأخرى، فإنها تؤلم، خاصة لعائلتي. أطفالي ما زالوا صغارًا، لا يعرفون الإنترنت ولا يستطيعون القراءة، لكن في يوم من الأيام سيقرؤون مثل هذه الأمور. وبالنسبة لي، رؤية أن هذه الأكاذيب قد كُتبت عن والدهم أمر غير سار. ولا أتمنى ذلك لأي شخص".

وأضاف: "أعلم أن ما اتُّهمت به مجرد كذبة، أعلم من أنا، أعلم أنني لم أفعل شيئًا ولن أفعل ذلك أبدًا. كنت دائمًا رهن تصرّف الشرطة، حتى إنني طلبت التحدث معهم لإعطائهم روايتي للأحداث. لديهم أيضًا حمضي النووي. كنت دائمًا في كامل التعاون معهم، على عكس من اتهمتني، التي لم تسهّل الأمور على من كان بحاجة إليها".

وأشار نجم باريس سان جيرمان إلى الضغط الهائل الذي يرافق حياة لاعب كرة القدم المحترف، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن المواقف المثيرة للشبهات، وهو ما يسعى إليه عبر حصر دائرة أصدقائه في مجموعة صغيرة ومختارة بعناية.

وشدد: "نتعرض للكثير من الأشياء، مثل اقتراب الفتيات منا ومحاولات الابتزاز.. أعتقد أنه في عالم كرة القدم، هناك الكثير من الناس الذين يستغلوننا. وإذا لم يكن هناك أحد حولك، تحدث لك هذه الأمور. لقد غيرت الكثير من الأشياء. والآن دائرتي ضيقة جدًّا لدرجة أنني لا أسمح لأحد بالاقتراب منها".

واختتم لاعب باريس سان جيرمان: "الصحافة تتحدث عن أمور لا تعرفها. لقد شوّهوا سمعتي. الاتهامات الموجهة إليّ باطلة".