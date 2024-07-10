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رياضة

أزمة بين إدارة الأهلي المصري ومارسيل كولر

أزمة بين إدارة الأهلي المصري ومارسيل كولر
الجهاز الفني للأهلي المصري المصدر: صفحة الأهلي المصري عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
10 يوليو 2024، 2:58 ص

نشبت أزمة بين إدارة الأهلي المصري والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر عقب لقاء طلائع الجيش الأخير.

ووجه كولر انتقادات حادة لأرضية ستاد القاهرة بعد فوز الأهلي الأخير على حساب ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-0، مساء الاثنين الماضي، بالجولة الثلاثين للدوري المصري.

وقال الإعلامي أمير هشام عبر برنامج "+90" بقناة "النهار" إن إدارة الأهلي غاضبة من تصريحات مارسيل كولر الأخيرة ضد ستاد القاهرة.

وأشار إلى أن العلاقات جيدة بين إدارة الأهلي وهيئة ستاد القاهرة برئاسة وليد عبد الوهاب مؤكدًا أن هناك حالة تعاون بين الطرفين.

وأضاف "المدير الفني كان غير موفق في تصريحاته ضد ستاد القاهرة بحسب رؤية إدارة الأهلي بدليل أنه تم تأجيل صيانة الملعب منذ فترة من أجل خوض الفريق إحدى المباريات بناءً على طلب كولر".

ويستضيف ستاد القاهرة مباريات الأهلي في الموسم الحالي بعد تراجع الفريق الأحمر عن إقامة لقاءاته بملعب السلام بالقاهرة.

وأعلن وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة رفضه لاستضافة مباريات الأهلي بعد تصريحات كولر، ثم تراجع عن هذا القرار بعد اتصالات من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي القادمة مساء الجمعة المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، بينما يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 لقاء.

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