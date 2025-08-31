كشفت مصادر، داخل النادي الأهلي المصري لـ"إرم نيوز"، عن قرار محمود الخطيب رئيس النادي، بشأن مصير المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، مع الفريق الأول لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة جلسة مع الخطيب.. أول المرشحين لخلافة ريبيرو يظهر في الأهلي

وتعرض ريبيرو لهتافات عدائية من جانب جماهير الأهلي، خلال مباراة الفريق ضد بيراميدز، أمس السبت، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاز بيراميدز 2-صفر على الأهلي ليعمق جراح حامل لقب الدوري المصري، في مباراة لم تشهد أي خطورة للفريق الأحمر.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط وتقدم للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط وتراجع للمركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري.

الخطيب يبلغ محمد يوسف بمصير ريبيرو

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب استقر على توجيه الشكر إلى ريبيرو، المدير الفني للفريق.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن الخطيب أبلغ محمد يوسف المدير الرياضي، بأن يقوم هو بنفسه بإبلاغ المدرب الإسباني بالقرار.

وتابع أن الخطيب طلب عقد جلسة مع المدير الفني لإبلاغه بقراره وتسوية كافة أموره المالية والإدارية.

ومن المنتظر الإعلان عن رحيل ريبيرو، خلال الساعات القادمة.