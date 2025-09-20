هل تفهم في التكتيك؟ لوران بلان يحرج صحفياً بعد مباراة الاتحاد والنجمة

رد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، على تساؤلات الصحفيين عقب الفوز على النجمة بهدف دون رد بشكل غاضب.

وتغلب الاتحاد حامل لقب دوري روشن بصعوبة على النجمة الصاعد حديثاً للدوري السعودي، بهدف سجله الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 90+5.

وتلقى بلان سؤالاً حول سبب إشراك كارلو سيميتش في مركز الظهير الأيمن على حساب مهند الشنقيطي الذي غادر للإصابة، وعدم الدفع باللاعب أحمد الجليدان أو عبد الرحمن العبود في هذا المركز.

وقال بلان: "أنا المدير الفني، ولديّ أسبابي في هذا القرار؛ لأن الجليدان غائب منذ شهرين للإصابة، كما أن مركزه يتطلب السرعة وهو ما قد يجدد إصابته.. والعبود ربما سبق تجريبه كظهير ولكن في النهاية لديّ لاعب حضر باختياري".

وأشار إلى إصابة الشنقيطي زادت صعوبة المباراة، موضحاً أن الأخير طلب التبديل لشعوره بآلام عضلية.

وأكد أنه لا يفكر في مباراة النصر القادمة بالدوري السعودي وكل تركيزه على لقاء الوحدة في كأس الملك، موضحاً أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة.

وأضاف: "الفوز على النجمة حافز كبير للاتحاد، وأعتقد أن كل الفرق هدفها الفوز على الاتحاد حامل اللقب.. المباراة كانت صعبة أيضاً؛ بسبب ارتفاع الرطوبة".

ووجه صحفي سؤالاً لمدرب الاتحاد قائلاً: "لماذا يظهر الاتحاد بصورة باهتة وشكل فني سيئ"، ولكن بلان رد غاضباً: "هل أنت مدرب؟ هل تفهم في التكتيك؟".

وأضاف: "لعبنا 3 مباريات فقط وحققنا 9 نقاط في الدوري، كيف ستتحدث عن الأندية الأخرى التي خسرت أو تعثرت؟ صحيح وضعنا ليس أفضل حالا، ولكننا لم نخسر أي نقطة".