logo
رياضة

هل تفهم في التكتيك؟ لوران بلان يحرج صحفياً بعد مباراة الاتحاد والنجمة

هل تفهم في التكتيك؟ لوران بلان يحرج صحفياً بعد مباراة الاتحاد والنجمة
لوران بلان مدرب الاتحاد السعوديالمصدر: حساب الاتحاد السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

رد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، على تساؤلات الصحفيين عقب الفوز على النجمة بهدف دون رد بشكل غاضب.

وتغلب الاتحاد حامل لقب دوري روشن بصعوبة على النجمة الصاعد حديثاً للدوري السعودي، بهدف سجله الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 90+5.

وتلقى بلان سؤالاً حول سبب إشراك كارلو سيميتش في مركز الظهير الأيمن على حساب مهند الشنقيطي الذي غادر للإصابة، وعدم الدفع باللاعب أحمد الجليدان أو عبد الرحمن العبود في هذا المركز.

أخبار ذات علاقة

مباراة الاتحاد والنجمة في الدوري السعودي

شكل بائس وممل.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد فوز الاتحاد على النجمة (صورة)

 وقال بلان: "أنا المدير الفني، ولديّ أسبابي في هذا القرار؛ لأن الجليدان غائب منذ شهرين للإصابة، كما أن مركزه يتطلب السرعة وهو ما قد يجدد إصابته.. والعبود ربما سبق تجريبه كظهير ولكن في النهاية لديّ لاعب حضر باختياري".

وأشار إلى إصابة الشنقيطي زادت صعوبة المباراة، موضحاً أن الأخير طلب التبديل لشعوره بآلام عضلية.

أخبار ذات علاقة

مباراة النجمة والاتحادفي الدوري السعودي

ملخص وهدف فوز الاتحاد على النجمة في الدوري السعودي (فيديو)

 وأكد أنه لا يفكر في مباراة النصر القادمة بالدوري السعودي وكل تركيزه على لقاء الوحدة في كأس الملك، موضحاً أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة.

وأضاف: "الفوز على النجمة حافز كبير للاتحاد، وأعتقد أن كل الفرق هدفها الفوز على الاتحاد حامل اللقب.. المباراة كانت صعبة أيضاً؛ بسبب ارتفاع الرطوبة".

ووجه صحفي سؤالاً لمدرب الاتحاد قائلاً: "لماذا يظهر الاتحاد بصورة باهتة وشكل فني سيئ"، ولكن بلان رد غاضباً: "هل أنت مدرب؟ هل تفهم في التكتيك؟".

أخبار ذات علاقة

عبد الإله العمري بقميص النصر

أزال صورة الاتحاد وألغى "التثبيت".. تصرف مثير من عبدالإله العمري عبر إنستغرام

 وأضاف: "لعبنا 3 مباريات فقط وحققنا 9 نقاط في الدوري، كيف ستتحدث عن الأندية الأخرى التي خسرت أو تعثرت؟ صحيح وضعنا ليس أفضل حالا، ولكننا لم نخسر أي نقطة".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC