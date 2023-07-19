رئيس إنتر ميامي يحلم بـ"لم شمل" ميسي وسواريز مرة أخرى

وأكد خورخي ماس أنه يحب أن يرى الثنائي معًا، ويلعبان في أمريكا مجددًا.

وقال، يوم الثلاثاء، في تصريحات نقلتها صحيفة (gbnews) الأمريكية: "كثر الحديث عن حضور لويس سواريز، ولكن لم نجرِ محادثات مباشرة مع غريميو أو سواريز".

وأضاف: "لا أعرف كيف يمكن أن يترك غريميو لاعبه لويس سواريز، ولكن إذا فعل ذلك، فنحن أحرار في التحدث إلى لويس وإحضاره إلى إنتر ميامي".

واختتم: هذا الاحتمال سيكون موجودًا."

وسيواجه نادي إنتر ميامي نظيره كروز أزول المكسيكي على أرض ملعب "DRV PNK"، في فورت لودرديل بولاية فلوريدا.