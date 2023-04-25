فُقدت سبعة عقود.. العثور على كأس أول بطولة بين أستراليا ونيوزيلندا (صور)

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن الكأس المتنافس عليها بين أستراليا ونيوزيلندا عُثر عليها في مرآب بإحدى الضواحي بعد أن فُقدت لما يقرب من سبعة عقود.

وصُنعت الكأس من الخشب من كلا البلدين وتحتوي على رماد السيجار الذي يدخنه قادة المنتخبات الوطنية بعد أول مباراة دولية بين الفريقين على الأراضي الأسترالية عام 1923.

واختفت الكأس في منتصف خمسينيات القرن الماضي، لكن عُثر عليها مؤخرا ضمن ممتلكات رئيس سابق للاتحاد الأسترالي وأعادها أحفاده إلى الاتحاد.