العقيدي أم راغد؟.. من سيحرس مرمى النصر السعودي ضد الاتحاد؟

حسم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، حارس مرمى فريقه في مواجهة الاتحاد، التي ستجمع بينهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتقام مباراة النصر والاتحاد مساء الجمعة على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى النصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على حساب الرياض بنتيجة (5-1) في ملعب الأول بارك.

كما واصل الفريق تألقه في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تخطى جدة برباعية نظيفة في دور الـ32، في الوقت الذي تأهل فيه الاتحاد إلى الدور ذاته بعد فوزه الصعب على الوحدة بهدف دون رد.

وبحسب تقارير إخبارية، فإنه سيعود إلى التشكيل الأساسي للعالمي كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والحارس راغد النجار.

وسيعتمد بذلك جيسوس على النجار، في ظل استمرار غياب نواف العقيدي لعدم جاهزيته الفنية بعد الإصابة الأخيرة، إلى جانب استبعاد الحارس البرازيلي بينتو من قائمة المباراة.

وكان النجار قد شارك أساسيًا في مباراة الجولة الماضية أمام الرياض، وأسهم في انتصار النصر، ما أكسبه ثقة مدربه قبل المواجهة المنتظرة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الاتحاد صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، ما يمنح الكلاسيكو أهمية قوية في سباق الصدارة.