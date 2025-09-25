ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

logo
رياضة

العقيدي أم راغد؟.. من سيحرس مرمى النصر السعودي ضد الاتحاد؟

العقيدي أم راغد؟.. من سيحرس مرمى النصر السعودي ضد الاتحاد؟
فريق النصر السعوديالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز

حسم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، حارس مرمى فريقه في مواجهة الاتحاد، التي ستجمع بينهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وتقام مباراة النصر والاتحاد مساء الجمعة على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

أخبار ذات علاقة

كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو

يريد الرد على تغريدة "ظل رونالدو".. بنزيما يتوعد النصر السعودي (فيديو)

أخبار ذات علاقة

جورجي جيسوس

أول مكاسب حقبة جيسوس.. نجم النصر السعودي يتراجع عن الرحيل

ويسعى النصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على حساب الرياض بنتيجة (5-1) في ملعب الأول بارك.

كما واصل الفريق تألقه في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تخطى جدة برباعية نظيفة في دور الـ32، في الوقت الذي تأهل فيه الاتحاد إلى الدور ذاته بعد فوزه الصعب على الوحدة بهدف دون رد.

أخبار ذات علاقة

فريق النصر السعودي

أكبر مكاسب النصر السعودي بعد الفوز على جدة برباعية (فيديو)

وبحسب تقارير إخبارية، فإنه سيعود إلى التشكيل الأساسي للعالمي كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والحارس راغد النجار.

وسيعتمد بذلك جيسوس على النجار، في ظل استمرار غياب نواف العقيدي لعدم جاهزيته الفنية بعد الإصابة الأخيرة، إلى جانب استبعاد الحارس البرازيلي بينتو من قائمة المباراة.

 

 

وكان النجار قد شارك أساسيًا في مباراة الجولة الماضية أمام الرياض، وأسهم في انتصار النصر، ما أكسبه ثقة مدربه قبل المواجهة المنتظرة.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الاتحاد صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، ما يمنح الكلاسيكو أهمية قوية في سباق الصدارة.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC