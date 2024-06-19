الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم ميلان ومنتخب الجزائر

أكدت تقارير إخبارية إيطالية أن نادي الهلال السعودي بدأ مفاوضاته من أجل التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى أن نادي الهلال يستعد لتقديم عرض رسمي لإدارة الميلان، في الأسابيع القليلة المقبلة، لضم إسماعيل بن ناصر بدءًا من موسم 2024 ـ 2025.

وينتهي عقد اللاعب الجزائري مع نادي ميلان الإيطالي في صيف 2027، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًّا بقيمة 50 مليون يورو. وهو ما سيمكن بطل الدوري السعودي من الحصول على خدماته في حال دفع ذلك المبلغ دون الحاجة لموافقة ناديه.