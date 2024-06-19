لاعبو ميلان
لاعبو ميلان

الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم ميلان ومنتخب الجزائر

ينتهي عقد النجم الجزائري في يونيو 2027 لكنه يملك شرطًا جزائيًّا

أكدت تقارير إخبارية إيطالية أن نادي الهلال السعودي بدأ مفاوضاته من أجل التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" إلى أن نادي الهلال يستعد لتقديم عرض رسمي لإدارة الميلان، في الأسابيع القليلة المقبلة، لضم إسماعيل بن ناصر بدءًا من موسم 2024 ـ 2025.

وينتهي عقد اللاعب الجزائري مع نادي ميلان الإيطالي في صيف 2027، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًّا بقيمة 50 مليون يورو. وهو ما سيمكن بطل الدوري السعودي من الحصول على خدماته في حال دفع ذلك المبلغ دون الحاجة لموافقة ناديه.

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وانضم اسماعيل بن ناصر (26 عامًا) إلى الميلان قادمًا من إمبولي الإيطالي في العام 2019، وخاض حتى الآن 170 مباراة مع الفريق سجل فيها 8 أهداف في كل المسابقات.

يشار إلى أن الهلال السعودي، وبالتوازي مع مفاوضاته للتعاقد مع بن ناصر، أبدى أيضًا رغبته في ضم البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان في فترة الميركاتو الصيفي الذي ينطلق رسميًّا مفتتح شهر يوليو المقبل.

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