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رياضة

بعد غياب طويل.. ميسي يظهر في تدريبات إنتر ميامي (فيديو)

بعد غياب طويل.. ميسي يظهر في تدريبات إنتر ميامي (فيديو)
ميسي
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2024، 10:01 م

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأول مرة في تدريبات ناديه إنتر ميامي الأمريكي، بعد غيابه مدة طويلة، بسبب إصابته التي تعرض لها من منتخب بلاده في نهائي كوبا أمريكا.

ليونيل ميسي، كان يعاني إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال نهائي كوبا أمريكا يوم 14 يوليو الماضي، حينما توج منتخب بلاده باللقب.

وظهر ميسي، في تدريبات إنتر ميامي، وشارك في جزء من التدريبات مع زملائه في الفريق الأمريكي.

 

 

ولم يتحدد موعد عودة ميسي لمباريات إنتر ميامي، التي يغيب عنها منذ مطلع يونيو الماضي.

يذكر أنه تأكد غياب ميسي عن المنتخب الأرجنتيني، في المباريات التي سيخوضها الشهر المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس عالم 2026.

وخاض إنتر ميامي مبارياته الماضية، دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب إصابته الأخيرة.

وبسبب غياب ميسي الطويل ودع فريق إنتر ميامي الأمريكي كأس الدوريات بعد الهزيمة أمام نظيره كولومبوس كرو، بنتيجة (3-2)، على ملعب "لوور دوت كوم فيلد" في دور الـ16 للبطولة.

كما خسر فريق إنتر ميامي لقب كأس الولايات المتحدة، بعد الهزيمة أمام هيوستن دينامو 1-2 في المباراة النهائية، ما أدى إلى غضب كبير بين مشجعي النادي.

 

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