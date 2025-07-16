بطل إنجلترا يطلب اللعب مع النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي نادي النصر السعودي دعوة لخوض مباراة ودية أمام نظيره كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان فريق كريستال بالاس قد حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، في مايو الماضي، عقب الفوز على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ويمبلي".

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وهذا أول لقب كبير لكريستال بالاس على مدى تاريخه الممتد قرابة 120 عاماً.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فقد أرسل نادي كريستال بالاس دعوة إلى النصر خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل خوض مباراة ودية، في ظل ارتباط الفريق بمسابقات محلية وقارية خلال الموسم القادم.

ومن المتوقع أن تُحسم التفاصيل النهائية للمباراة خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق بين الجانبين، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي وملعب اللقاء بعد الاتفاق على الجوانب اللوجستية والفنية.

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وتأتي هذه الدعوة في وقت يواصل فيه النصر تحضيراته للموسم الجديد، بعدما أعلن النادي مؤخرا تعاقده مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس رسميا لمدة موسم واحد، بعد التوصل لاتفاق كامل بشأن البنود المالية والتعاقدية.

ووفقا لتقارير إخبارية، بدأ المدرب بالفعل في وضع خطة دعم الفريق بعدد من الصفقات الجديدة، لتعزيز فرص الفريق في التتويج بالألقاب.

ويعد جيسوس أحد أبرز المدربين على الساحة، وسبق له العمل في عدة أندية كبيرة، ويطمح برفقة النصر إلى المنافسة بقوة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

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وأنهى النصر موسمه الماضي دون إضافة أي لقب جديد إلى خزائنه، في موسم خيّب آمال جماهيره التي كانت تأمل في اعتلاء منصات التتويج واكتفى الفريق بالمركز الثالث في دوري روشن السعودي؛ ما حرمه من مقعد في دوري أبطال آسيا للنخبة، لتتأكد مشاركته في أبطال آسيا 2.

وتبدو كأس السوبر السعودي، المقررة في أغسطس المقبل، أولى المحطات التنافسية في رحلة النصر الجديدة، وسط طموحات متجددة مع جيسوس، الذي تسلّم دفة القيادة بهدف تصحيح المسار.