كوارث فنية وأخطاء بدائية.. رد فعل ناري بعد خسارة الاتحاد أمام فولهام (صورة)

أبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف ضيقه الشديد من الخسارة الأخيرة التي تلقاها فريق الاتحاد السعودي أمام منافسه فولهام الإنجليزي في المواجهة الودية التي جمعت بينهما، مساء أمس الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وتلقى الاتحاد هزيمة ودية جديدة في معسكره الخارجي بالبرتغال، عقب الخسارة من فولهام 2-4.

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ورغم أن "العميد" بدأ المباراة بمعظم عناصره الأساسية، لكنه خرج من الشوط الأول خاسرا 0-4، قبل أن يقلص مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما الفارق بهدفين في الشوط الثاني.

وافتتح فولهام التسجيل مبكرا، وتحديدا في الدقيقة السابعة، عبر تسديدة قوية لمهاجمه هاري ويلسون من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس حامد الشنقيطي في التعامل معها.

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وفي الدقيقة 22، أضاف سميث رو الهدف الثاني للفريق اللندني، ثم سجل جوش كينغ الهدف الثالث لفريق فولهام في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 45+1، تلقى المدافع جورجي كوينكا تمريرة عرضية أرضية من ركلة ركنية، سددها مباشرةً بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وقلص بنزيما الفارق في الشوط الثاني، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 68، بعد ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى، قبل أن ترتد نحوه ليسكنها في الشباك.

وسجل المهاجم الفرنسي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 73، بعدما حول عرضية أرضية من مواطنه موسى ديابي إلى داخل الشباك ببراعة.

ورغم ثنائية بنزيما، لكن الاتحاد تعرض لهزيمته الثالثة في المعسكر الإعدادي الحالي بالبرتغال، من أصل 3 مباريات خاضها، حتى الآن.

وبدأ "العميد" المعسكر بالهزيمة من فنربخشة التركي 0-4، ثم من فيتوريا غيماريش البرتغالي 1-3، وأخيرا أمام فولهام 2-4.

وقال جمال عارف عبر حسابه على منصة "إكس": "أن تخسر في المباريات الودية ممكن يتقبلها الاتحادي، لكن أن تخسر بهذه الكوارث الفنية والأخطاء البدائية، حتى في المباراة الثالثة لم يعالجها لوران بلان، فهذه تطرح مليون علامة استفهام وتعجب؟!!".

وأضاف: "من الآن لا تلوموا الرئيس الجديد، أيا كان، لوموا شركة نادي الاتحاد والرئيس التنفيذي والمدير الرياضي والمدرب الذين يشاهدون هذه الكوارث وهم يستمتعون بالرواتب الباهظة والمميزات الكبيرة، بهذه العناصر والأخطاء البدائية أعان الله جماهير الاتحاد".

وسيواجه الاتحاد، يوم السبت المقبل، فريق بورتيمنينسي في رابع المواجهات التحضيرية، ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة اللاعبين الدوليين بشكل كامل للتحضير قبل انطلاق السوبر السعودي.

بعد انتهاء فترة الإعداد، من المقرر أن يطير الاتحاد إلى هونغ كونغ لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والمقرر لها 19 من أغسطس المقبل.