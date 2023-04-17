لماذا أفطر جوان حجام خلال مباراة أوكسير ونانت؟

واستبعد حجام بالفعل في أكثر من مباراة أقيمت للفريق منذ بداية شهر رمضان حتى شارك أمس للمرة الأولى.

وقال كومبواريه عن موقفه من الصيام: "لقد كنت أتدرب لمدة عشرين عامًا، وكنت أفعل ذلك دائمًا. بالنسبة لي، ليس هناك جدل. أنا مدرب، وأضع القواعد، ولدي إطار عمل، القاعدة هي أنه في أيام المباريات لا يجب عليك الصيام. والذين قرروا الصوم ليسوا في المجموعة".

وبحسب فوتبول فرانس، لم يحصل حجام على أي استثناء للمشاركة أمام أوكسير، حيث أفطر بناء على رخصة السفر؛ لأن المباراة أقيمت على ملعب أوكسير، حيث سيقوم بتعوض اليوم الذي أفطره بعد العيد.