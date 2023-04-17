لماذا أفطر جوان حجام خلال مباراة أوكسير ونانت؟
شارك الدولي الجزائري جوان حجام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي بشكل أساسي خلال مباراة فريقه أمام أوكسير بالجولة 31 من الدوري الفرنسي التي أقيمت أمس الأحد.
تأتي مشاركة حجام بعد فترة كبيرة من الجدل على إثر استبعاده من مباريات الفريق بقرار من المدرب أنطوان كومبواريه بسبب إصرار اللاعب على الصيام خلال شهر رمضان.
واستبعد حجام بالفعل في أكثر من مباراة أقيمت للفريق منذ بداية شهر رمضان حتى شارك أمس للمرة الأولى.
وقال كومبواريه عن موقفه من الصيام: "لقد كنت أتدرب لمدة عشرين عامًا، وكنت أفعل ذلك دائمًا. بالنسبة لي، ليس هناك جدل. أنا مدرب، وأضع القواعد، ولدي إطار عمل، القاعدة هي أنه في أيام المباريات لا يجب عليك الصيام. والذين قرروا الصوم ليسوا في المجموعة".
وبحسب فوتبول فرانس، لم يحصل حجام على أي استثناء للمشاركة أمام أوكسير، حيث أفطر بناء على رخصة السفر؛ لأن المباراة أقيمت على ملعب أوكسير، حيث سيقوم بتعوض اليوم الذي أفطره بعد العيد.
وشارك حجام في المباراة وظهر بشكل جيد رغم خسارة الفريق أمام أوكسير بهدفين لهدف واحد.
سجل هدف نانت الوحيد المصري مصطفى محمد الذي شارك بانتظام رفقة فريقه منذ بداية شهر رمضان.
وأمام أوكسير، كان حجام أكثر مدافع من نانت ربحا للالتحامات في لقاء واحد في جميع المنافسات هذا الموسم (15)، كما كان أكثر لاعب في فريقه ربحا للالتحامات الأرضية في لقاء واحد هذا الموسم (14).
وحسب سوفا سكور كان حجام أكثر ظهير أيسر نجاحا في المراوغة في لقاء واحد في الدوري الفرنسي حيث قام بـ (6) مراوغات ناجحة.