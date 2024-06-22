كلاوديو برافو يحقق رقمًا قياسيًا بعد مشاركته في مباراة تشيلي وبيرو
دوّن كلاوديو برافو، حارس مرمى منتخب تشيلي، اسمه في سجلات التاريخ بعدما حقق رقمًا قياسيًا؛ إثر مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره منتخب بيرو، ضمن مواجهات كوبا أمريكا 2024.
وواجه المنتخب التشيلي نظيره بيرو في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، فجر السبت، إذ يقع المنتخبان في المجموعة الأولى، بجانب منتخبي كندا والأرجنتين.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليصبح رصيد كل منهما نقطة واحدة، خلف المنتخب الأرجنتيني الذي حقق الفوز في مباراته الأولى أمام كندا.
وأصبح كلاوديو برافو، البالغ من العمر 41 عامًا و69 يومًا، أكبر لاعب يشارك في تاريخ كوبا أمريكا، وهو ثاني أكثر حارس خوضًا للمباريات برصيد 26 مباراة.
كما أنه يشارك في تلك البطولة للمرة السابعة، وهو الأكثر في تاريخ تشيلي، معادلًا ليونيل ميسي، الذي يشارك للمرة السابعة في هذه النسخة.
وتخطى حارس مرمى منتخب تشيلي الرقم الخاص باللاعب باولو جيريرو لاعب المنتخب البيروفي، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا.
ومن المقرر أن يلاقي المنتخب التشيلي نظيره الأرجنتيني في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 26 يونيو الجاري.