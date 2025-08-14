أسطورة الجزائر يزيد منصوري مدير رياضيا جديدا للترجي التونسي

حسم الترجي التونسي منصب المدير الرياضي للفريق الأول بتعيين النجم الجزائري السابق يزيد منصوري اليوم الجمعة وفق ما أفاد به النادي عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل.

وفقد الترجي، بطل تونس في العامين الماضيين، منصب المدير الرياضي مما أثار جدلا واسعا وانتقادات في أوساط المشجعين واتهامات للمسؤولين باعتماد سياسة هاوية للنادي الذي يعد أكثر الفرق التونسية مشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

وأعلن الترجي، مساء الجمعة رسميا تعيين يزيد منصوري أسطورة المنتخب الجزائري ولاعب نادي كوفنتري الإنجليزي السابق مديرا رياضيا جديدا.

وقدم الترجي المدير الرياضي بصورة وبيان مطول قال فيه: "في إطار المواصلة في برنامج إعادة هيكلة فرع كرة القدم، يعلن الترجي التونسي عن تعيين الجزائري الفرنسي يزيد منصوري في خطة مدير رياضي".

وأضاف: "خلال مسيرته كلاعب محترف، بدأ منصوري مشواره سنة 1997 مع نادي لوهافر الفرنسي، قبل أن يخوض تجربة كروية امتدت لأكثر من 15 سنة في عدة بطولات أوروبية وعربية، من بينها لوهافر (فرنسا) وكوفنتري سيتي (إنجلترا) ثم شاتورو ولوريون (فرنسا) والسيلية (قطر) وأخيرا شباب قسنطينة (الجزائر) في موسم 2012 – 2013.

وشارك يزيد منصوري المولود عام 1978، مع المنتخب الجزائري في 70 مباراة دولية، وكان قائداً للخضر لمدة 7 سنوات وشارك في كأس العالم 2010 وكأس أمم إفريقيا 2002 و2004 و2010.

وبعد اعتزاله اللعب سنة 2013، انطلق في تجربة جديدة مديرا رياضيا ومشرفا عاما على التعاقدات، حيث شغل مناصب في أندية واتحادات كروية كبرى، من بينها إي سي مونزا (الدرجة الأولى الإيطالية) وأولمبياكوس (اليونان) ونوتنغهام فورست (إنجلترا) وستاد رين (فرنسا).

وتولى منصوري بين عامي 2014 و2017 منصب عضو بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومشرف عام للمنتخبات الجزائرية لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وكان الترجي دخل في مفاوضات مع 3 أسماء لتولي منصب المدير الرياضي وهم الجزائري عنتر يحيى والمغربي هشام أبو شوران بجانب مدير رياضي فرنسي لم يكشف النادي عن اسمه بعد توقف المفاوضات سريعا.

ويشارك الترجي في موسم 2025 ـ 2026 في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال إفريقيا.