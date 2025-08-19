موج أصفر بالآلاف.. جمهور النصر يغزو شوارع هونغ كونغ قبل السوبر (فيديو)

تحولت شوارع هونغ كونغ، الثلاثاء، إلى بحرٍ من اللون الأصفر، بعد أن اجتاحتها موجة بشرية عارمة من جماهير نادي النصر السعودي، وذلك قبل ساعات من مواجهة الفريق التاريخية أمام غريمه الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وجاب آلاف المشجعين، مرتدين قمصان الفريق الصفراء ورفعوا راياته، الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة، في مشهدٍ استثنائي أعطى المدينة الآسيوية طابعًا سعوديًّا خالصًا، حيث ينتظر الجميع بشغف رؤية البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتشهد هونغ كونغ، للمرة الأولى على أرضها، منافسات كأس السوبر السعودي، والتي تضم أربعة أندية هي: النصر، والاتحاد، والأهلي، والقادسية.

ويتطلع النصر، بقيادة رونالدو لعبور عقبة الاتحاد الذي يقوده نجمه الفرنسي كريم بنزيما، في مواجهة نارية مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات نصف النهائي.

شعبية "الدون" تسبق الفريق

يسبق نجم الفريق، كريستيانو رونالدو، فريقه إلى قلوب جماهير هونغ كونغ، حيث يتمتع بشعبية طاغية في المدينة.

وتتجلى هذه الشعبية في وجود متحف خاص يحمل اسم "حياة CR7"، والذي افتتح قبل شهر فقط، ويعرض مقتنيات شخصية وذكريات وتماثيل شمعية للنجم البرتغالي.

وملأت الجماهير الشوارع اليوم، ترقبًا لمشاهدة رونالدو ومباراة النصر والاتحاد.