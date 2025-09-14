logo
أزمة جديدة قادمة.. هل يسير ماركوس ليوناردو وكايو سيزار على خطى لودي مع الهلال؟

سلمان العنزي
لا يزال الحديث متواصلاً في الأوساط الرياضية السعودية، بل والعالمية، حول مستقبل اللاعبين البرازيليين في صفوف الهلال، خاصة بعد أزمة رينان لودي، الذي قام بفسخ عقده مع الزعيم.

لودي الذي انضم إلى الهلال في صفقة كبيرة، والذي كان يأمل أن يكون أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق خلال الموسم الحالي، اتخذ قراراً بالرحيل عن الهلال وفسخ عقده بعد استبعاده من قائمة الفريق لهذا الموسم، لاكتمال عدد الأجانب في الفريق.  

ثنائي آخر على خطى لودي

وفقاً لتقرير صحيفة "UOL"، فإنه إلى جانب أزمة رينان لودي، فإن المهاجمين ماركوس ليوناردو، وكايو سيزار، غير راضيين أيضًا عن الأحداث الأخيرة في الهلال، على الرغم أنهما لا يزال بإمكانهما المشاركة مع الفريق حتى الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق السعودي الذي يضم 4 برازيليين لم يسجل في قائمته لموسم 2025/2026 سوى مالكوم، فقد سجل ماركوس ليوناردو في البطولة الآسيوية فقط.

أما كايو سيزار فقد ضمه فريق الرديف للاعبين الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فأقل، ما جعله يُدرك أن فرصة مشاركته ستكون أقل.

ليوناردو على استعداد لـ"التضحية"

أضافت أن ماركوس ليوناردو كان على استعداد للتنازل عن راتبه، من أجل الانتقال إلى ساو باولو البرازيلي على سبيل الإعارة هذا الصيف، ولكن السعوديين عرقلوا الصفقة.

وكان كايو سيزار أيضا قد تلقى عروضا من كورينثيانز وكروزيرو البرازيليين، واستفسارات أخرى من فرق كبرى في البرتغال مثل بورتو وسبورتنغ لشبونة، ولكن الصفقة لم تتم.

 يذكر أن رينان لودي وماركوس ليوناردو، أحد أبرز هدافي كأس العالم، لم يتم تسجيلهما في الدوري المحلي، لتعاقد إدارة الهلال مع الدوليين الفرنسي ثيو هيرنانديز (لاعب ميلان سابقًا)، والأوروغواياني داروين نونيز (لاعب ليفربول سابقًا).

