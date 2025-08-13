سيكون حلما.. نجم فريق هندي يتمنى مواجهة رونالدو في دوري أبطال آسيا 2

اعترف مدافع نادي إف سي غوا، بريسون فرنانديز، بأنه متحمس لمواجهة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث يتواجد الفريق الهندي بالمرحلة التمهيدية، ويمكنه التأهل إلى مرحلة المجموعات لمواجهة "العالمي"، إذا نجح في التغلب على نادي السيب.

وفي حديثه مع صحيفة The Times of India، قال بريسون إنه من معجبي رونالدو ويحاول متابعة نجم البرتغال، وأضاف أن اللعب ضد مهاجم النصر سيكون حلمًا بالنسبة له، مشددا: "جميعنا نتساءل كم سيكون رائعًا أن نلعب ضد لاعب بحجم رونالدو، شخصيًّا، أنا من أشد معجبيه، أعشقه كثيرًا وأتابعه بكل الوسائل الممكنة وبأي طريقة أستطيع، أن ألعب في نفس الملعب مع رونالدو سيكون حلمًا".

ويشارك نادي النصر في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بالموسم المنصرم.

ويترقب عشاق الكرة الآسيوية والعربية مراسم إجراء القرعة للبطولات الآسيوية، والتي ستشهد منافسة كبيرة خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2 لموسم 2025/2026 بنسختهما المقبلة، يوم الجمعة المقبل.

وعزز نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو هجومه بالتعاقد مع جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي، بالإضافة إلى إينيغو مارتينيز قادما من برشلونة، كما يجري النادي مفاوضات للتعاقد مع كينغسلي كومان من بايرن ميونخ.

كريستيانو رونالدو لم يحقق بعد أي لقب كبير منذ انضمامه إلى نادي النصر، فالنادي فاز بكأس أندية العرب الأبطال في 2023، ويظل هذا هو الإنجاز الوحيد للفريق منذ وصول النجم البرتغالي، الذي جدد تعاقده مؤخرا مع النادي ليستمر بين صفوفه حتى عام 2027.