سر مطالبة الفرنسيين مدافع برشلونة بعدم اللعب بقوة على مبابي
كشفت صحيفة "سبورت" عن ظهور أصوات في فرنسا تطالب جول كوندي بعدم اللعب بقوة أمام مواطنه كيليان مبابي في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان.
ويستضيف ملعب بارك دي برانس مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يعتمد تشافي مدرب برشلونة على كوندي لمراقبة مواطنه المتألق كيليان مبابي على الجهة اليسرى.
وبحسب "سبورت" فقد ظهرت بالفعل بعض الأصوات في فرنسا تطالب كوندي بعدم استخدام القوة أمام مبابي قبل شهرين فقط من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
ويريد الفرنسيون تجنب إصابة مبابي، وأن يكون في كامل الجاهزية في يورو 2024 على أمل قيادة الديوك للقب الغائب عن خزائنه منذ مدة طويلة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى قوة العلاقة بين مبابي وكوندي حيث من الشائع رؤية الثنائي مع عثمان ديمبلي معًا في معسكر منتخب فرنسا.
لكن مبابي وكوندي سيظهران كمنافسين يوم الأربعاء وسيتم التركيز عليها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسيحاول كوندي الحد من خطورة مبابي الخطر الأكبر على دفاع برشلونة، والذي قد يواجه النادي الكتالوني الموسم المقبل بقميص ريال مدريد.
وأوضحت "سبورت" أن كوندي لن يكون لوحده في مهمة إيقاف مبابي حيث سيساعده رونالد أراوخو، لكن الدولي الفرنسي يحفظ بعض أسرار مبابي.
وسجل مبابي 39 هدفا وصنع ثمانية في 39 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان علما أنه سجل 46 هدفا في 77 مباراة مع منتخب فرنسا الأول.