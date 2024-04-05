سر مطالبة الفرنسيين مدافع برشلونة بعدم اللعب بقوة على مبابي

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى قوة العلاقة بين مبابي وكوندي حيث من الشائع رؤية الثنائي مع عثمان ديمبلي معًا في معسكر منتخب فرنسا.

لكن مبابي وكوندي سيظهران كمنافسين يوم الأربعاء وسيتم التركيز عليها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيحاول كوندي الحد من خطورة مبابي الخطر الأكبر على دفاع برشلونة، والذي قد يواجه النادي الكتالوني الموسم المقبل بقميص ريال مدريد.

وأوضحت "سبورت" أن كوندي لن يكون لوحده في مهمة إيقاف مبابي حيث سيساعده رونالد أراوخو، لكن الدولي الفرنسي يحفظ بعض أسرار مبابي.

وسجل مبابي 39 هدفا وصنع ثمانية في 39 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان علما أنه سجل 46 هدفا في 77 مباراة مع منتخب فرنسا الأول.