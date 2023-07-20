تقرير: موسى ديابي يرفض النصر السعودي ويختار "مشروع أستون فيلا"

وتدرج ديابي في باريس سان جيرمان قبل أن ينضم معارًا إلى كروتوني، ثم انتقل بشكل نهائي إلى باير ليفركوزن، في 2019، مقابل 15 مليون يورو.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن ديابي سجل 49 هدفًا، وصنع 48 في 172 مباراة مع باير ليفركوزن، وسجل 4 أهداف، وصنع 7 في 34 مباراة مع باريس سان جيرمان، وشارك في 9 مباريات مع منتخب فرنسا الأول.