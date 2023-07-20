تقرير: موسى ديابي يرفض النصر السعودي ويختار "مشروع أستون فيلا"
رفض الفرنسي موسى ديابي نجم باير ليفركوزن الألماني عرضًا قويًا من نادي النصر السعودي، للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الجارية.
النصر كان قد قدَّم عرضًا لـ"باير ليفركوزن" من أجل الحصول على خدمات موسى ديابي، وتبلغ قيمة العرض 38 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كمكافآت.
وينتهي عقد اللاعب مع باير ليفركوزن في يونيو 2025.
وكشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات أن "موسى" رفض عرض النصر، واستقر على الرحيل إلى أستون فيلا الإنجليزي.
وقال رومانو في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "موسى ديابي إلى أستون فيلا.. الجناح الفرنسي قال للتو نعم لفيلا".
وأضاف: "إنه يريد الانضمام إلى مشروع أوناي إيمري.. ويضع فيلا كأولوية".
وواصل: "سيدفع فريق أستون فيلا رسومًا تزيد على 50 مليون يورو إلى ليفركوزن مقابل ديابي".
واختتم: "اختار ديابي فيلا رغم العرض الضخم من النصر".
وتدرج ديابي في باريس سان جيرمان قبل أن ينضم معارًا إلى كروتوني، ثم انتقل بشكل نهائي إلى باير ليفركوزن، في 2019، مقابل 15 مليون يورو.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن ديابي سجل 49 هدفًا، وصنع 48 في 172 مباراة مع باير ليفركوزن، وسجل 4 أهداف، وصنع 7 في 34 مباراة مع باريس سان جيرمان، وشارك في 9 مباريات مع منتخب فرنسا الأول.