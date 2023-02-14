رودي غاليتي: الهلال السعودي يقدم عرضا خرافيا جديدا لليونيل ميسي

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عن أن إدارة نادى الهلال قررت تقديم عرض جديد خرافي للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان خلال الموسم الجديد.

وسبق أن ذكر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير أن الهلال عرض على ميسي راتبا قدره 300 مليون يورو أي أكثر مما سيحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي النصر، المنافس التقليدي للهلال.

وقال رودي غاليتي إن إدارة الهلال قررت زيادة عرضها للتعاقد مع ميسي حيث ستقدم له عرضا مضاعفا لما قدمه النصر للبرتغالي كريستيانو رونالدو.