رودي غاليتي: الهلال السعودي يقدم عرضا خرافيا جديدا لليونيل ميسي
كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عن أن إدارة نادى الهلال قررت تقديم عرض جديد خرافي للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان خلال الموسم الجديد.
وسبق أن ذكر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني الشهير أن الهلال عرض على ميسي راتبا قدره 300 مليون يورو أي أكثر مما سيحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي النصر، المنافس التقليدي للهلال.
وقال رودي غاليتي إن إدارة الهلال قررت زيادة عرضها للتعاقد مع ميسي حيث ستقدم له عرضا مضاعفا لما قدمه النصر للبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأشار غاليتي إلى أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ستقدم للاعب الأرجنتيني عرضا بقيمة 400 إلى 450 مليون دولار في الموسم.
يذكر أن ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات لم يوافق حتى الآن على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وهو الذي ينتهي الصيف المقبل، حيث لم يتبق أمام ميسي سوى أقل من 5 أشهر على عقده الذي كان لمدة عامين مع باريس سان جيرمان.
وانضم ميسي البالغ من العمر 35 عاما لباريس سان جيرمان في أغسطس 2021 بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.
وبما أن عقد ميسي مع النادي الفرنسي ينتهي في يونيو المقبل فإنه يحق للهلال أو أي ناد آخر التفاوض مع اللاعب بداية من شهر يناير الماضي دون موافقة ناديه، على أن تتم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.
وقدم ميسي مستوى مميزا مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم في 2022، حيث نجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح (4/2).
ويلعب ليونيل ميسي لنادي باريس سان جيرمان
وحسب موقع "transfermarkt" فإن ميسي سجل الموسم الحالي 15 هدفا وصنع 14 في 25 مباراة مع باريس سان جيرمان.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني حسب الموقع 50 مليون يورو.