سبورت تنتقد جافي بسبب حصوله على البطاقات

وأشارت الصحيفة إلى أن جافي ارتكب عدة أخطاء في الدقائق الأخيرة أمام بورتو وانتهى الأمر بطرده في الوقت بدل الضائع.

وبالإضافة إلى البطاقة الحمراء أمام بورتو، حصل جافي على 4 بطاقات صفراء في المباريات العشر التي لعبها هذا الموسم.

ولم يحصل أي لاعب آخر في برشلونة على هذا العدد من البطاقات، وفي الموسم الماضي لم يتعرض جافي للطرد في أي مباراة، لكنه تلقى 15 بطاقة صفراء، 10 منها في الدوري، ما اضطره إلى الغياب مرتين بسبب الإيقاف.

كما غاب جافي عن المباراة المهمة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد بسبب تراكم البطاقات في أوروبا، بعد أن نال بطاقتين صفراوين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وواحدة في مباراة الذهاب ضد مانشستر يونايتد.

وفي موسمه الأول نال جافي 15 بطاقة صفراء مع الفريق الأول لبرشلونة وتم طرده مرة واحدة لحصوله على بطاقتين صفراوين أمام غرناطة.