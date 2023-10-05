سبورت تنتقد جافي بسبب حصوله على البطاقات
انتقدت صحيفة "سبورت" جافي لاعب برشلونة بعد طرده أمس الأربعاء في مباراة برشلونة وبورتو البرتغالي في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.
وتعرَّض جافي للطرد في الدقيقة الـ90+3 بالبطاقة الصفراء الثانية، وكانت البطاقة الأولى في الدقيقة الـ36.
وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، فقد بات جافي لاعبًا أساسيًّا في برشلونة، علما أنه شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في الـ29 من أغسطس 2021 ضد خيتافي ولعب حتى الآن 106 مباريات.
وقالت "سبورت" إن جافي رغم صغر سنه إلا أن شخصيته كبيرة، غير أن هذا الأمر كلفه الكثير من البطاقات وأحدثها طرده أمام بورتو.
وأشارت الصحيفة إلى أن جافي ارتكب عدة أخطاء في الدقائق الأخيرة أمام بورتو وانتهى الأمر بطرده في الوقت بدل الضائع.
وبالإضافة إلى البطاقة الحمراء أمام بورتو، حصل جافي على 4 بطاقات صفراء في المباريات العشر التي لعبها هذا الموسم.
ولم يحصل أي لاعب آخر في برشلونة على هذا العدد من البطاقات، وفي الموسم الماضي لم يتعرض جافي للطرد في أي مباراة، لكنه تلقى 15 بطاقة صفراء، 10 منها في الدوري، ما اضطره إلى الغياب مرتين بسبب الإيقاف.
كما غاب جافي عن المباراة المهمة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد بسبب تراكم البطاقات في أوروبا، بعد أن نال بطاقتين صفراوين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وواحدة في مباراة الذهاب ضد مانشستر يونايتد.
وفي موسمه الأول نال جافي 15 بطاقة صفراء مع الفريق الأول لبرشلونة وتم طرده مرة واحدة لحصوله على بطاقتين صفراوين أمام غرناطة.
وفي أوروبا، تلقى جافي 5 بطاقات صفراء، بطاقتين في دوري أبطال أوروبا و3 في الدوري الأوروبي، حيث اضطر إلى الغياب عن مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد غالطة سراي.
وقالت "سبورت": من الواضح أن هذه القوة الزائدة هي جانب يجب تصحيحه من جافي، في الواقع، يتم العمل من قبل الجهاز الفني على ذلك".
وقال تشافي مدرب برشلونة بعد الفوز على بورتو: "كانت هذه البطاقة استثناءً، وتم التحكم فيها بشكل جيد للغاية، ونعتقد أنه تحسن كثيرًا، أعتقد أنها كانت من أجل إبعاد الكرة".
وسيغيب جافي أمام شاختار في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقالت "سبورت" إنه تشافي، في أكثر من مناسبة، أخبر جافي أنه يجب أن يسيطر على أعصابه، رغم أنه قال أيضًا: "يصعب عليه التغيير لأنه إذا تغير ربما لن يكون جيدًا".