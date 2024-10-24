تغيير في حراسة مرمى الهلال أمام التعاون

كشفت تقارير صحفية أن جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، سيلجأ إلى إحداث تغيير فوري في مركز حراسة مرمى الفريق قبل مواجهة التعاون، السبت المقبل، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

واضطر مدرب الهلال، إلى إشراك محمد الربيعي، الحارس الثالث، في مباراتي الفيحاء بالدوري والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تلقت شباكه في المواجهة الأخيرة أربعة أهداف، أحدها من ركلة جزاء.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن محمود العويس، حارس الفريق، أجرى اختباريات قياسية للاطمئنان على شفائه التام من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا تمهيدًا لمشاركته في مواجهة التعاون المقبلة.

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وأوضح التقرير، أن "العويس بدأ في التعافي من الإصابة التي عانى منها في منطقة الظهر، وبات على مقربة من المشاركة أساسيًّا في ظل غياب المغربي ياسين بونو، الذي تعرَّض لتمدد في عضلة الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أفريقيا الوسطى في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا 2025".

وسبق للعويس أن غادر إلى فرنسا للكشف على موضع إصابته، وأثبتت الفحوصات التي خضع لها سلامته وعدم حاجته إلى عملية جراحية.

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ولعب العويس مع الهلال خلال الموسم الجاري مواجهة واحدة فقط ضد البكيرية في دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك، وظل على مقاعد البدلاء في مباريات الفريق، لكنه لم يكن حاضرًا في الدكة خلال مواجهات الاتحاد والخلود والأهلي، والفيحاء في الدوري والشرطة والعين بأبطال آسيا، وعلى مستوى المنتخب السعودي غاب عن المعسكر الأخير ولم يشارك في مواجهتي اليابان والبحرين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الـ7 الأولى، فيما يأتي التعاون بالمركز السادس بـ11 نقطة.