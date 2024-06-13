تشكيلات منتخبات يورو 2024 تعكس قوة الدوري السعودي

ظنت الجماهير أن انتقال اللاعبين من بطولات الدوري المحلي الكبرى في أوروبا للسعودية ستقضي على مسيرتهم الدولية لكن مع مشاركة 14 لاعبًا من دوري المحترفين في المملكة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 دحضت هذه الفكرة.

وقال تركي السلطان عضو الفريق الفني لجوائز رابطة الدوري السعودي لوكالة "رويترز": "بكل تأكيد وجود اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم في كافة البطولات سواء بطولة أوروبا أو كأس الأمم الأفريقية أو كأس آسيا يعطي قوة للدوري من الناحية الفنية، وكذلك من الناحية التسويقية".

وأضاف: "الدوري السعودي يسير في اتجاه متصاعد وسريع فنيًا وتسويقيًا".