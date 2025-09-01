يريد منتخب مصر الأول.. نجم الدوري الإسباني يصدم حلمي طولان

كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن موقف هيثم حسن، نجم ريال أوفييدو الإسباني، من التواجد في قائمة المنتخب الثاني، والذي سيبدأ معسكره المغلق، اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراتي تونس الوديتين قبل المشاركة في كأس العرب في شهر ديسمبر.

وأسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

ويواجه منتخب مصر الثاني نظيره تونس، يومي 6 و9 من شهر سبتمبر، خلال فترة التوقف الدولي، في معسكره الأول تحت قيادة حلمي طولان.

ويلعب هيثم حسن في ريال أوفييدو، ويمتلك اللاعب أكثر من جنسية ويحق له تمثيل أحد منتخبات مصر أو تونس.

وكان سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، قد أشار إلى أنه تواصل مع هيثم حسن لجس نبضه للانضمام لمنتخب تونس ولكنه أكد أن اللاعب يميل لتمثيل منتخب مصر الأول.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية: "نتابع هيثم حسن منذ شهر وهاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عملنا تواصلا بالفيديو معه ومع وكيله ونحاول نضمه لمنتخب مصر الثاني، ولكن هو هدفه الانضمام لمنتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن، واللعب في بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم 2026، هو لاعب جيد جدا، وقلت له البطولة العربية تعتبر مرآة لك وتقدم للجمهور المصري والمنتخب الأول".

وأضاف طولان: "هيثم حسن أيضا يجد ضغطا لتمثيل منتخب تونس لأن والدته تونسية، وأتمنى يكون هناك تواصل أكبر للعب في منتخب مصر".

وشارك هيثم حسن في فوز أوفييدو على ريال سوسيداد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بعدما صنع هدف فوز فريقه.