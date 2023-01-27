ديوكوفيتش يُقصي بول ليصعد للنهائي العاشر في أستراليا المفتوحة للتنس

تجاهل نوفاك ديوكوفيتش الجدل الدائر بشأن والده ليبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة بعد فوزه 7-5 و6-1 و6-2 على الأمريكي تومي بول في قبل النهائي اليوم الجمعة.

ويلتقي ديوكوفيتش البطل تسع مرات مع ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث في المباراة النهائية بعد غد الأحد بعد أن حجز اللاعب اليوناني مقعده في أول مباراة نهائية له في ملبورن بارك بفوزه على الروسي كارين ختشانوف في المباراة الأخرى بقبل النهائي في وقت سابق اليوم.