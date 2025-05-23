تصرف مفاجئ من غلطة سراي ضد أوسيمين بعد تفاوضه مع الهلال

قرر نادي غلطة سراي اتخاذ إجراء حاسم ضد مهاجمه المعار فيكتور أوسيمين، وذلك بعد تداول تقارير عن دخوله في مفاوضات مباشرة مع نادي الهلال السعودي تمهيدًا لانتقال محتمل في الصيف المقبل.

أوسيمين، الذي يلعب حاليًا مع غلطة سراي على سبيل الإعارة من نابولي، كان قد رفض عرضًا من يوفنتوس مؤخرًا، وفضل فتح باب التفاوض مع الهلال، بحسب ما أورد موقع "فوت ميركاتو".

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النادي السعودي دخل على الخط بقوة، ويُجري حاليًا محادثات مباشرة مع اللاعب النيجيري، سعيًا لتعزيز خط هجومه بعد رحيل نيمار في يناير الماضي.

ويمتد عقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف 2026، ويحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 75 مليون يورو، يمكن تفعيله هذا الصيف من قبل أي نادٍ غير إيطالي.

هذا البند عزز فرص الهلال في التفاوض، وسط اهتمام واضح من إدارة النادي التي تسعى لضم مهاجم من الطراز الرفيع.

ووفقًا لتقرير "فوت ميركاتو"، ترى إدارة الهلال أن أوسيمين هو المهاجم المثالي للفريق، في ظل ما يملكه من سرعة وقوة تهديفية وتجربة ناجحة في أوروبا.

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تصرف مفاجئ

غلطة سراي، الذي استفاد من قدرات أوسيمين خلال فترة الإعارة، فوجئ بالتقارير المتداولة حول اقتراب اللاعب من التوقيع للهلال.

وجاء الرد سريعًا من الجهاز الفني للنادي التركي، الذي قرر استبعاد أوسيمين من مباراة الفريق المرتقبة أمام جوزتيبي غدًا السبت في الدوري المحلي، دون تقديم توضيحات رسمية حتى الآن.