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رياضة

فشل أول صفقات ليفربول الصيفية

فشل أول صفقات ليفربول الصيفية
ليفربول الإنجليزيالمصدر: حساب ليفربول عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2024، 10:47 م

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بعد تعثر أول صفقاته الصيفية.

ولم يبرم ليفربول أي صفقة جديدة لتدعيم صفوفه مع تعيين المدرب الهولندي أرني سلوت لقيادة الفريق خلفًا للألماني يورغن كلوب.

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 وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن فشل انتقال اللاعب الإسباني مارتن زوبيميندي نجم فريق ريال سوسييداد إلى ليفربول.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب قرر البقاء مع ريال سوسييداد وعدم الانضمام إلى ليفربول، رغم تأكيدات مسؤولي الريدز إمكانية تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 60 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال سوسييداد أقنعت لاعبها بالبقاء خاصة أن رحيله يمثل انتكاسة لمشروع الفريق في ظل قدراته كلاعب وسط محوري.

وشارك زوبيميندي مؤخرًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" بعدما لعب كبديل في بعض المباريات خلال البطولة القارية.

وطلب سلوت ضم اللاعب صاحب الـ 25 عامًا لقدرته اللافتة على فرض الاستحواذ ودقة التمريرات وهو ما سيكون مناسبًا لطريقة اللعب التي يريد المدرب الهولندي تطبيقها في الموسم المقبل.

وأبدى مدرب ليفربول عدم قناعته بمستوى لاعب الوسط الياباني واتارا إندو الذي انضم إلى الفريق في بداية الموسم الماضي.

 

ليفربولريال سوسيدادمنتخب إسبانيا

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