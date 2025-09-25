ملخص وأهداف ورجل مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

نجح نادي برشلونة في تقليص الفارق عن المتصدر ريال مدريد إلى نقطتين بعد فوزه على مضيفه ريال أوفييدو اليوم الخميس في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة، حامل اللقب، 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة حتى الآن، ليجمع 16 نقطة من 6 مباريات، في حين فاز غريمه الأزلي ومنافسه التقليدي على اللقب ريال مدريد في 6 مباريات محققا العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

وتأتي مباراة ريال أوفييدو وبرشلونة بعد 3 أيام من حفل الكرة الذهبية الذي أحرز فيه نجم الفريق الكتالوني لامين يامال جائزة "كوبا" لأفضل لاعب واعد بجانب الحلول في المركز الثاني لترتيب الكرة الذهبية خلف عثمان ديمبلي.

وتجمد رصيد ريال أوفييدو، صاحب الأرض المركز 18 في الليغا عند 3 نقاط، بعد خوضه 6 مباريات حقق فيها فوزا وحيدا مقابل الخسارة في 5 مباريات أخرى.

ودخل ريال أوفييدو المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية التي تضم اللاعب المصري ـ الفرنسي هيثم حسن:

أما برشلونة فخاض المباراة بالتشكيلة التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي ملخصا لأهداف ولأبرز لقطات ورجل مباراة برشلونة ضد مضيفه ريال أوفييدو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني:

دخول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب.

الدقيقة 1: لاعبو ريال أوفييدو ينفذون ركلة البداية: انطلاق المباراة.

الدقيقة 10: أول فرصة سانحة جدا لبرشلونة، ماركوس راشفورد يتلقى كرة داخل مناطق جزاء أوفييدو ويسدد بكل قوة في الزاوية اليسرى لكن الحارس آرون إيسكانديل يتصدى.

إنقاذ رائع من حارس مرمى ريال أوفييدو.

الدقيقة 18: بيدري يحاول تمرير الكرة إلى المهاجمين في مناطق جزاء أوفييدو لكن الدفاع يتدخل.

الدقيقة 22: فرصة أخرى من راشفورد وتصد رائع جديد من حارس مرمى أوفييدو إيسكانديل.

الدقيقة 30: ريال أوفييدو يفاجئ برشلونة ويتقدم بالهدف الأول.

خطأ كارثي من حارس مرمى برشلونة خوان غارسيا وخروج خاطئ يتسبب في هدف رائع لريال أوفييدو.

ألبرتو رينا يهز الشباك ويحدث أول المنعطفات في المباراة.

الدقيقة 41: راشفورد أخطر لاعبي برشلونة حتى الآن وتقريبا الوحيد الذي يقدم المستويات اللائقة في المباراة.

الدقيقة 45 +3: نهاية الشوط الأول بتقدم ريال أوفييدو بهدف دون رد بعد خطأ كارثي من خوان غارسيا.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: فرصة خطيرة لريال أوفييدو بعد تجاوز المدافع مارتينو لكن غارسيا يتدخل بنجاح هذه المرة.

الدقيقة 56: إريك غارسيا يدرك التعادل لبرشلونة (1 ـ 1).

الدقيقة 57: فرصة سانحة جدا لبرشلونة: تمريرة رائعة من رافينيا نحو فيران توريس لكن حارس أوفييدو في المكان المناسب.

الدقيقة 62: ألبرتو رينا يحاول مرة أخرى خداع الحارس غارسيا لكن الأخير كان فطنا في هذه المحاولة.

الدقيقة 63: تمريرة ساحرة من فرينكي دي يونغ نحو رافينيا الذي يسدد من داخل مناطق الجزاء لكن الدفاع يتدخل.

الدقيقة 70: الهدف الثاني لبرشلونة.

ليفاندوفسكي يضع رأسية رائعة في شباك إيسكانديل ويتقدم لبرشلونة (2 ـ 1).

هدف رائع جدا للنجم البولندي يمنح به فريقه الفوز مؤقتا.

الدقيقة 88: رونالد أراوخو يحرز الهدف الثالث ويتقدم (3 ـ 1) لبرشلونة.

الفريق الكتالوني يتجه نحو الفوز الخامس في 6 مباريات ليصبح على بعد نقطتين فقط من ريال مدريد.

الدقيقة 90 + 4: نهاية المباراة بفوز برشلونة (3 ـ 1) وهو الفوز الخامس في 6 مباريات ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.

ريال أوفييدو يملك 3 نقاط فقط من فوز و5 هزائم.

ملخص المباراة:

رجل المباراة: إريك غارسيا لاعب برشلونة.