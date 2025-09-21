رابطة الزمالك في جدة ترد على دعم بيراميدز ضد الأهلي السعودي (صورة)

أصدرت رابطة نادي الزمالك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا بشأن دعم فريق بيراميدز المصري في مباراة الأهلي السعودي ببطولة كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا مضيفه الأهلي السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في بطولة كأس القارات للأندية مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.

أخبار ذات علاقة نائب رئيس الزمالك يكشف حجم الديون المهولة.. ودور جون إدوارد في مشروع النادي

وقالت رابطة الزمالك في بيانها رداً على شراء تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي لدعم الفريق المصري: "نود في البداية التوضيح أننا نكن كل الاحترام والتقدير لجميع الفرق الرياضية في مصر والمملكة، ومنهم بيراميدز وأهلي جدة".

أخبار ذات علاقة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز الحاسمة في الإنتركونتننتال

وأضاف البيان: "تنفي الرابطة الرسمية لنادي الزمالك في جدة بشكل قاطع أي علاقة لها بهذا الأمر، ولم تشتر الرابطة أي تذاكر أو تعلن دعم أي فريق غير الزمالك أو منتخب مصر حال مشاركتهما في أي فاعلية رياضية على أرض المملكة العربية السعودية".

وأوضحت الرابطة في بيانها أن توقيت مباراة بيراميدز هو نفس توقيت مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري تقريباً.

أخبار ذات علاقة بسبب الأهلي.. فيريرا يوجه تهديدا صريحا للاعبي الزمالك

وأتمت الرابطة في بيانها: "ليس معقولاً أن نفكر في متابعة مباراة لفريق آخر في وقت مباراة فريقنا المهمة في المنافسة على لقب الدوري المصري".