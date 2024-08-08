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رياضة

أولمبياد باريس.. فوغات تعتزل المصارعة بعد استبعادها بسبب الوزن

أولمبياد باريس.. فوغات تعتزل المصارعة بعد استبعادها بسبب الوزن
المصارعة الهندية فينيش فوغات
وكالات
وكالات
08 أغسطس 2024، 7:16 ص

قالت المصارعة الهندية فينيش فوغات إنها قررت اعتزال الرياضة بعد استبعادها من نهائي منافسات وزن 50 كيلوغرامًا حرة للسيدات في أولمبياد باريس 2024، أمس الأربعاء، بعد إخفاقها في أن جاء وزنها زائدًا عن الحد الأقصى المطلوب.

وكان من المقرر أن تخوض فوغات نزالًا مع الأمريكية سارة هيلدبراندت على الميدالية الذهبية، لكن المصارعة الهندية (29 عامًا) لم تتمكن من اجتياز الوزن بفارق 100 غرام، رغم حرمانها نفسها من الطعام لمدة أسبوع وقضاء ساعات في الساونا لفقدان وزن أثناء المنافسة.

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وكتبت فوغات عبر منصة "إكس": فازت المصارعة وخسرت، وتحطمت أحلامي. ولم يعد لدي أي قوة.

"وداعًا لسنوات من المصارعة 2001-2024. سأظل مدينة لكم جميعًا دائمًا. آسفة".

وحلت الكوبية يوسنيليس جوزمان لوبيز محل فوغات في النهائي الذي فازت به هيلدبراندت 3-صفر وتوجت بالميدالية الذهبية.

أولمبياد باريسالمصارعة

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