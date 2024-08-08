أولمبياد باريس.. فوغات تعتزل المصارعة بعد استبعادها بسبب الوزن

قالت المصارعة الهندية فينيش فوغات إنها قررت اعتزال الرياضة بعد استبعادها من نهائي منافسات وزن 50 كيلوغرامًا حرة للسيدات في أولمبياد باريس 2024، أمس الأربعاء، بعد إخفاقها في أن جاء وزنها زائدًا عن الحد الأقصى المطلوب.

وكان من المقرر أن تخوض فوغات نزالًا مع الأمريكية سارة هيلدبراندت على الميدالية الذهبية، لكن المصارعة الهندية (29 عامًا) لم تتمكن من اجتياز الوزن بفارق 100 غرام، رغم حرمانها نفسها من الطعام لمدة أسبوع وقضاء ساعات في الساونا لفقدان وزن أثناء المنافسة.

أخبار ذات علاقة أولمبياد باريس.. سقوط مرعب لعداء إثيوبي في نهائي 3000 متر موانع (فيديو)

وكتبت فوغات عبر منصة "إكس": فازت المصارعة وخسرت، وتحطمت أحلامي. ولم يعد لدي أي قوة.

"وداعًا لسنوات من المصارعة 2001-2024. سأظل مدينة لكم جميعًا دائمًا. آسفة".

وحلت الكوبية يوسنيليس جوزمان لوبيز محل فوغات في النهائي الذي فازت به هيلدبراندت 3-صفر وتوجت بالميدالية الذهبية.