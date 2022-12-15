وليد الركراكي مدرب المغرب: الهزيمة في نصف النهائي لن تسلبنا نجاحنا

لم يرتكب وليد الركراكي مدرب المغرب أي خطأ في مسيرة فريقه في كأس العالم لكرة القدم، لكنه ربما يشعر بالندم على إشراك لاعبين مصابين ثم اضطراره لتغييرهم خلال الهزيمة 2-0 أمام فرنسا في الدور قبل النهائي مساء الأربعاء.

وكان اسم نايف أكرد ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه خرج منها قبل صفارة البداية، بينما اضطر زميله في الدفاع رومان سايس لترك مكانه بعد 20 دقيقة.

وانضم إليهما الظهير نصر مزراوي بعد نهاية الشوط الأول مع تقدم فرنسا 1-0 بواسطة تيو هرنانديز في الدقيقة الخامسة.

وكانت الشكوك تدور حول مشاركة الثلاثي قبل المباراة.