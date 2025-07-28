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رياضة

6 صور مثيرة من إجازة نجم مانشستر سيتي وصديقته (شاهد)

6 صور مثيرة من إجازة نجم مانشستر سيتي وصديقته (شاهد)
جاك غريليش وصديقتهالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 11:47 م

شارك جاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، مجموعة من الصور العائلية الدافئة من إجازته الصيفية مع صديقته ساشا أتود وابنتهما ميلا، في وقت تشير فيه تقارير إلى إمكانية رحيله عن النادي هذا الصيف.

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غريليش البالغ من العمر 29 عامًا، نشر عبر حسابه على إنستغرام صورًا توثق إجازته التي قضاها قبل انطلاق موسم 2025-2026، وظهر خلالها وهو يستمتع بوقته مع ساشا وطفلته الصغيرة.

وظهر لاعب الوسط الإنجليزي في إحدى الصور وهو يسبح برفق مع ابنته، كما التُقطت له صور أخرى بجانب ساشا التي تألقت بفستان أصفر طويل، بينما ارتدى غريليش قميصًا أبيض مفتوحًا وسروالًا أخضر.

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وشهد المنشور أيضًا صورة لغريليش خلال حضوره حفلًا غنائيًا لإعادة لمّ شمل فرقة "أواسيس" في حديقة هيتون بارك، رفقة أبناء ليام ونويل غالاغر. كما نشر صورة أخرى وهو يعانق ساشا خلال الحفل.

وكتب غريليش معلقًا: "استراحة رائعة وطويلة مع أناس طيبين. عدتُ متحفزًا وجاهزًا للانطلاق من جديد".

وشملت الصور كذلك لقطات لغريليش وهو يتدرب ويحافظ على لياقته البدنية استعدادًا للموسم الجديد، بما في ذلك صورة له إلى جانب المهاجم السابق روبي كين، مما أثار التكهنات بأنه تلقى نصائح فنية منه.

 

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غريليش مهدد بالرحيل عن السيتي

رغم هذه الأجواء العائلية المريحة، إلا أن مستقبل غريليش مع مانشستر سيتي لا يزال غامضًا، خاصة أنه يتدرب حاليًا بعيدًا عن الفريق الأول، وسط تقارير تربطه بالرحيل عن ملعب الاتحاد هذا الصيف.

وبحسب تقارير إنجليزية، فإن السيتي منفتح على بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، رغم أنه انضم للنادي في صفقة بلغت 100 مليون قبل ثلاثة أعوام فقط.

اللاعب، الذي يمتد عقده حتى صيف 2027، لا يستبعد خيار البقاء والقتال لاستعادة مكانه، لكنه يملك أيضًا عدة عروض.

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ووفقًا لصحيفة "ّذا صن"، ارتبط اسم غريليش بعدد من الأندية المحلية مثل وست هام وإيفرتون، وسط ترجيحات بانتقاله على سبيل الإعارة.

لكن التقارير تشير كذلك إلى اهتمام أندية أوروبية مثل نابولي الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني بضمه.

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