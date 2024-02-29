ترتيب الدوري السعودي.. الحزم يفرض تعادلا دراميا على النصر (فيديو)
فرض الحزم تعادلا دراميا بنتيجة 4/4 على مضيفه النصر اليوم الخميس في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.
وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف، افتتح البرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 31، وتعادل أحمد علي آل محيميد للحزم في الدقيقة 53.
وعاد تاليسكا وسجل الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 61، قبل أن يتعادل أنطونيو خوسي دي كارفالهو للحزم بعد خمس دقائق.
وسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر (هاتريك) في الدقيقة 71، لكن فايز سيليماني أدرك التعادل للحزم في الدقيقة 84.
ومنح الحكم النصر ضربة جزاء سجلها بنجاح المهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 90+4.
واستمرت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة بعدما سجل باولو ريكاردو فيريرا هدف التعادل للحزم في الدقيقة 90+9.
وحقق النصر الفوز 17 مرة، وتعادل مرتين، وخسر ثلاث مرات، وبات رصيده 53 نقطة من 22 مباراة ويتأخر بست نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل.
ومن المقرر أن يلعب النصر مع العين يوم الإثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.