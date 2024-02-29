ترتيب الدوري السعودي.. الحزم يفرض تعادلا دراميا على النصر (فيديو)

فرض الحزم تعادلا دراميا بنتيجة 4/4 على مضيفه النصر اليوم الخميس في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإيقاف، افتتح البرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 31، وتعادل أحمد علي آل محيميد للحزم في الدقيقة 53.

وعاد تاليسكا وسجل الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 61، قبل أن يتعادل أنطونيو خوسي دي كارفالهو للحزم بعد خمس دقائق.