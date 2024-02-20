قبل مواجهة برشلونة.. نابولي يقيل ماتزاري

قرر نابولي قرر إقالة المدرب والتر ماتزاري قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وكتب نابولي عبر حسابه في منصة "X": "فرانشيسكو كالزونا هو المدرب الجديد لنابولي، مرحبًا بك يا فرانشيسكو".

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "وقع فرانشيسكو كالزونا عقده كمدرب جديد لنابولي حتى نهاية الموسم، وسيظل كالزونا في منصبه كمدرب لمنتخب سلوفاكيا".

وأتم: "تم توقيع العقد قبل 48 ساعة من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، حيث ستقام الجلسة التدريبية الأولى غدًا".