قبل مواجهة برشلونة.. نابولي يقيل ماتزاري
قرر نابولي قرر إقالة المدرب والتر ماتزاري قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وكتب نابولي عبر حسابه في منصة "X": "فرانشيسكو كالزونا هو المدرب الجديد لنابولي، مرحبًا بك يا فرانشيسكو".
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "وقع فرانشيسكو كالزونا عقده كمدرب جديد لنابولي حتى نهاية الموسم، وسيظل كالزونا في منصبه كمدرب لمنتخب سلوفاكيا".
وأتم: "تم توقيع العقد قبل 48 ساعة من مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، حيث ستقام الجلسة التدريبية الأولى غدًا".
ويحل برشلونة ضيفا على نابولي يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.
ويحتل نابولي، بطل الموسم الماضي، المركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو ويملك 36 نقطة من 24 مباراة.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ماتزاري أدار 17 مباراة لنابولي فاز في 6 مرات، وتعادل 3 مرات، وخسر 8 مرات.
وسبق لماتزاري أن درب فرق سامبدوريا وإنتر ميلان وواتفورد وتورينو وكالياري وريجينا وليفورنو وبيستويسي وأشيريلا.
وودع نابولي أمام فروسينوني في دور الـ16 بكأس إيطاليا.