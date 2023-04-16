سبورت: روديغر تلقى هتافات عنصرية خطيرة من جماهير قادش (فيديو)
كشفت صحيفة "سبورت" عن تعرض الألماني أنطونيو روديغر لاعب ريال مدريد هتافات عنصرية من جماهير قادش، أمس السبت.
ووفقًا للصحيفة الإسبانية فقد تعرض روديغر لإهانات عنصرية خطيرة من جماهير قادش.
وعندما كان روديغر يريد إهداء قميصه لأحد المشجعين المتواجدين في المدرجات هتف مشجعون آخرون "الوغد الأسود" في إشارة إلى مدافع ريال مدريد.
وقد يكون هذا سبب غضب المدافع الألماني على جماهير قادش بعد مباراة الفريق مع ريال مدريد.
واشتبك روديغر مع روبين ألكاراز، نجم قادش، عقب مواجهة الفريقين، في الدوري الإسباني.
وتم تداول مقطع فيديو يظهر روديغر وهو يسير بجانب المدرجات الخاصة بجماهير قادش والتي ألقت عليه بعض الأشياء وقامت بتوجيه السباب له، تبين أنها "عنصرية خطيرة" ويبدو أن روديغر وجه لهم عبارات غاضبة، ليتوجه له لاعب قادش ويحاول الاشتباك معه، ليهرع بعض اللاعبين ورجال الأمن في الملعب لمنع تطور الأمر.
فوز ريال مدريد
واقتنص ريال مدريد فوزا مثيرا على حساب مضيفه قادش بنتيجة 2/0، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.
وسجل هدفي ريال مدريد ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو في الدقيقتين 72 و76.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد قادش عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.