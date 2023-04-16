سبورت: روديغر تلقى هتافات عنصرية خطيرة من جماهير قادش (فيديو)

واشتبك روديغر مع روبين ألكاراز، نجم قادش، عقب مواجهة الفريقين، في الدوري الإسباني.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر روديغر وهو يسير بجانب المدرجات الخاصة بجماهير قادش والتي ألقت عليه بعض الأشياء وقامت بتوجيه السباب له، تبين أنها "عنصرية خطيرة" ويبدو أن روديغر وجه لهم عبارات غاضبة، ليتوجه له لاعب قادش ويحاول الاشتباك معه، ليهرع بعض اللاعبين ورجال الأمن في الملعب لمنع تطور الأمر.