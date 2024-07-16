الاتحاد السعودي يحسم صفقتين من روما

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي الاتحاد السعودي، توصل إلى اتفاق مع نادي روما، بشأن انتقال الدولي الجزائري حسام عوار ويان أوليفراس، للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر موقع (FootMercato) الفرنسي، تقريرًا قال في، إن الاتفاق بين نادي الاتحاد مع روما، ينص على انتقال حسام عوار ويان أوليفيراس إلى صفوف الفريق السعودي، على أن يحصل النادي الإيطالي على شيك بقيمة 15 مليون يورو ومكافآت لكلا اللاعبين.

وأضاف الموقع في تقريره: "تم إرسال العرض الرسمي من نادي الاتحاد، إذ سيحصل روما على 15 مليون يورو إضافة لمكافآت".

وتابع: "نادي الاتحاد توصل لاتفاق شبه نهائي مع روما بشأن حسام عوار ويان أوليفراس.. وسيوقع كلا اللاعبين لنادي الاتحاد، خلال أيام قليلة".

ويواصل الاتحاد خططه لضم العديد من الصفقات الأوروبية في مختلف المراكز، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

واقترن اسم الاتحاد بالعديد من النجوم الذين جاء على رأسهم الجزائري حسام عوار، لاعب روما الإيطالي والفرنسيان موسى ديابي، جناح أستون الإنجليزي ونبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني.